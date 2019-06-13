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13 июня 2019, четверг, 17:54 74
Верховная Рада и партии 2019-06-13T17:57:07+03:00
Українські Новини
Люди чувствуют себя просто униженными, – Бойко в Одессе пообещал отменить "языковой" закон

Люди чувствуют себя просто униженными, – Бойко в Одессе пообещал отменить "языковой" закон

Юрий Бойко в Одессе. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко в Одессе. Фото: platform.org.ua

Кандидат в премьер-министры Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко в ходе рабочей поездки в Одессу в четверг, 13 июня, пообещал отменить Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Он подчеркнул, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нарушает права украинских граждан. "30% украинских граждан, которые считают русский язык родным, после принятия языкового закона чувствуют себя просто униженными. Это один из вопросов, который разделил общество. И это была целенаправленная позиция уходящей власти во главе с экс-президентом Порошенко, спикером Парубием и их командой. Люди должны понимать, что это закон не о защите украинского языка, а о запрете русского, а также венгерского, румынского, т.е. языков национальных общин. Отмена этого закона является для нас принципиальным вопросом", — акцентировал Юрий Бойко.

Одесситы поддерживают Юрия Бойко, отмечая, что парламент должен заниматься решением реальных проблем, стоящих перед страной, а не раскалывать общество своими инициативами. Горожане выражают надежду, что после победы на выборах "Оппозиционная платформа – За жизнь" сможет добиться отмены "языкового" закона.

Напомним, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" подготовила обращение в Конституционный Суд на предмет рассмотрения закона о языке как противоречащего Конституции Украины и международном праву.

Также депутаты-оппозиционеры зарегистрировали законопроект "О порядке применения языков в Украине", который гарантирует свободное использование языков в Украине.

В рамках рабочей поездки основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко провел встречу с партийным активом Одесской области, а также совместно с ветеранами возложил цветы к памятнику Неизвестному матросу.

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