Чиновники аппарата Рады злоупотребляли при закупке программного обеспечения, - ГБР

Государственное бюро расследований проводит расследование по факту злоупотреблений чиновников аппарата Верховной Рады при закупке программного обеспечения.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nДело было открыто 1 февраля по признакам уголовного преступления по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса.\r\nСогласно обстоятельствам дела, должностные лица аппарата Рады, по предварительному сговору с руководителями отдельных субъектов хозяйственной деятельности, действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и с целью получения неправомерной выгоды в течение 2017-2018 годов заключили ряд договоров о предоставлении услуг, связанных с программным обеспечением Рады и приняли выполненные услуги, которые не соответствуют государственным стандартам и требованиям, приведенным в договорах об оказании услуг, в связи с чем не была достигнута цель их заключения.\r\nВ результате их действий государству был нанесен ущерб.\r\nСумма ущерба не указывается.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году управление делами аппарата Верховной Рады объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту зала пленарных заседаний парламента с заменой системы электронного голосования с использованием ID-карточки депутата ожидаемой стоимостью 5,7 млн гривен.\r\nТакже полиция открыла уголовное дело по служебным махинациям в киностудии Довженко.\r\nТем временем ГБР расследует кражу компьютера Apple следователями Генпрокуратуры во время обыска кабинета Портнова.