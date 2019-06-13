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13 июня 2019, четверг, 17:18 71
Силовые структуры 2019-06-13T17:24:20+03:00
Українські Новини
Чиновники аппарата Рады злоупотребляли при закупке программного обеспечения, - ГБР

Чиновники аппарата Рады злоупотребляли при закупке программного обеспечения, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: 24tv
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: 24tv

Государственное бюро расследований проводит расследование по факту злоупотреблений чиновников аппарата Верховной Рады при закупке программного обеспечения.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело было открыто 1 февраля по признакам уголовного преступления по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

Согласно обстоятельствам дела, должностные лица аппарата Рады, по предварительному сговору с руководителями отдельных субъектов хозяйственной деятельности, действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и с целью получения неправомерной выгоды в течение 2017-2018 годов заключили ряд договоров о предоставлении услуг, связанных с программным обеспечением Рады и приняли выполненные услуги, которые не соответствуют государственным стандартам и требованиям, приведенным в договорах об оказании услуг, в связи с чем не была достигнута цель их заключения.

В результате их действий государству был нанесен ущерб.

Сумма ущерба не указывается.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году управление делами аппарата Верховной Рады объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту зала пленарных заседаний парламента с заменой системы электронного голосования с использованием ID-карточки депутата ожидаемой стоимостью 5,7 млн гривен.

Также полиция открыла уголовное дело по служебным махинациям в киностудии Довженко.

Тем временем ГБР расследует кражу компьютера Apple следователями Генпрокуратуры во время обыска кабинета Портнова.

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