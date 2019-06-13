Реформа рынка электроэнергии стартует вовремя, – Трохимец

Все готово к своевременному запуску второго этапа реформы рынка электроэнергии, препятствий для введения конкурентного рынка нет.

Об этом заявил президент Ассоциации энергетиков Украины Александр Трохимец во время круглого стола "Риски и преимущества внедрения нового рынка электроэнергии".

"За последние 2 месяца не услышал ни одного весомого аргумента от критиков и от лоббистов переноса рынка электрической энергии, который был аргументирован или с правовой точки зрения, с технической, и говорил о реальной неготовности рынка", - сообщил Трохимец.

Президент Ассоциации энергетиков Украины уверен, что своевременное введение конкурентного рынка электроэнергии обеспечит его работу по прозрачной модели. "Никогда не выйдем из этой замкнутой спирали всех этих схем коррупционных в том числе, при ручном регулировании (если не будет запущена реформа энергорынка). Нам однозначно надо выходить в рынок", - заявил Трохимец.

Эксперт считает, что подготовленный депутатами законопроект об отсрочке введения рынка электроэнергии не повлияет на своевременный запуск рынка. "С точки зрения регламента Верховной Рады отсрочки на 3 месяца уже невозможно. Почему? Потому что те законопроекты, которые были депутатскими, не включенные в повестку дня. До 1 июля, это дата введения рынка, эти законопроекты не включены в повестку дня и осталась одна только пленарная неделя, на которой могут тот или иной законопроект проголосовать", - уверен президент Ассоциации энергетиков Украины.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на 3 месяца. Законопроект не был внесен в повестку дня Рады.

С 1 июля вступает в силу закон "О рынке электрической энергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество.

Закон Украины "О рынке электрической энергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электроэнергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электрической энергии является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом (ЕС). Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.