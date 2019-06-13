Военный мемориал во Львове превратился в зону отдыха

На газоне военного мемориала, посвященного советским воинам и жертвам советского терора, на Марсовом поле во Львове, местные жители принимают солнечные ванны. Об этом сообщает Zaxid.net.\r\nНа Марсовом поле во Львове отдыхают люди. Фото: Zaxid.net\/ Игорь Осидачач Бурлака.\r\nНа Марсовом поле расположено военное кладбище уже более 100 лет - сначала здесь были погребены воины австрийской и союзной армий во время Первой мировой войны. Впоследствии, там же были похоронены погибшие солдаты НКВД во время карательных операций против УПА, а также жертвы советского террора.\r\nВ 90-х годах также похоронено более 240 жертв советского террора из Замарстиновской тюрьмы Львова. Стоит также заметить, что Марсовое поле окружено с двух сторон Личаковским кладбищем, самым старым во Львове.\r\nНапомним, что в конце прошлого года во Львове оскверняли военный мемориал снова. Это была уже не первая попытка повреждения исторического памятника.\r\nТакже в марте этого года в Луцке украли плиты с Мемориала Вечной Славы советским воинам.