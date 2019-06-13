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13 июня 2019, четверг, 13:59 832
Политика 2019-06-13T13:59:02+03:00
Українські Новини
Эксперт предостерег Зеленского от назначений коррупционеров в СБУ, - СМИ

Эксперт предостерег Зеленского от назначений коррупционеров в СБУ, - СМИ

Военный эксперт Дмитрий Снегирев предостерег президента Украины Владимира Зеленского от назначения на руководящие должности в Службе безопасности Украины экс-начальника УСБУ в Луганской области Олега Козловского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Снегирева в эфире "4 канала".

Как отметил эксперт, Козловский был освобожден от должности главы Луганского УСБУ после обращений ГИ "Правое Дело" относительно коррупционных сделок на территории Луганской области.

"Олег Козловский странным образом "вынырнул" в системе МВД и уже как заместитель начальника Национальной полиции Украины - начальник Департамента оперативной поддержки отвечает за обеспечение работы сетей подкупа избирателей и оказывать давление на политические силы, которые будут участвовать в парламентских выборах и не относятся к орбите влияния новоизбранного президента Владимира Зеленского", - отметил Снегирев.

Вместе с тем, эксперт пожелал и.о. председателя СБУ Ивану Баканов выдержать нагрузки и "сломать хребет коррупционной составляющей" в работе Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, недавно ряд украинских СМИ и волонтер Роман Синицын писали о том, что заместителем председателя СБУ может стать "человек Авакова", которая назначен "куратором от Авакова" относительно так называемого "контроля" за избирательными сетками.

Больше новостей о: СБУ Дмитрий Снегирев Владимир Зеленский Олег Козловский

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