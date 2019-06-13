Эксперт предостерег Зеленского от назначений коррупционеров в СБУ, - СМИ

Военный эксперт Дмитрий Снегирев предостерег президента Украины Владимира Зеленского от назначения на руководящие должности в Службе безопасности Украины экс-начальника УСБУ в Луганской области Олега Козловского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Снегирева в эфире "4 канала".\r\nКак отметил эксперт, Козловский был освобожден от должности главы Луганского УСБУ после обращений ГИ "Правое Дело" относительно коррупционных сделок на территории Луганской области.\r\n"Олег Козловский странным образом "вынырнул" в системе МВД и уже как заместитель начальника Национальной полиции Украины - начальник Департамента оперативной поддержки отвечает за обеспечение работы сетей подкупа избирателей и оказывать давление на политические силы, которые будут участвовать в парламентских выборах и не относятся к орбите влияния новоизбранного президента Владимира Зеленского", - отметил Снегирев.\r\nВместе с тем, эксперт пожелал и.о. председателя СБУ Ивану Баканов выдержать нагрузки и "сломать хребет коррупционной составляющей" в работе Службы безопасности Украины.\r\nКак сообщалось, недавно ряд украинских СМИ и волонтер Роман Синицын писали о том, что заместителем председателя СБУ может стать "человек Авакова", которая назначен "куратором от Авакова" относительно так называемого "контроля" за избирательными сетками.