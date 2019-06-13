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13 июня 2019, четверг, 13:14 40
Силовые структуры 2019-06-13T13:15:02+03:00
Українські Новини
За выборами Рады будут следить 70 тысяч полицейских и 13,5 тысяч военных на службе

За выборами Рады будут следить 70 тысяч полицейских и 13,5 тысяч военных на службе

Полиция перейдет на усиленный режим несения службы 15-28 июля, порядок на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля будут обеспечивать 70 тыс. полицейских и 13,5 тыс. военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Предварительно, для обеспечения правопорядка нами планируется привлечь 70 тыс. полицейских, а также курсантов и работников вузов системы МВД", - написано в нем со ссылкой на слова главы Нацполиции Сергея Князева.

Полицейские пройдут обучение с представителями общественной организации "Опора" и будут проведены 3-дневные учебные сборы во всех областях.

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Николай Балан отметил, что для время охраны общественного порядка планируется задействовать более 13,5 тыс. военнослужащих.

Также с 24 мая были развернуты ситуационные центры, где проходит сбор информации о связанных с избирательным процессом событиях.

Как сообщали Українськi Новини, 72,4 тыс. полицейских обеспечивали правопорядок и безопасность во время второго тура выборов Президента 21 апреля

Тем временем в ЦИКе заявили об отсутствии серьезных нарушений на президентских выборах.

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