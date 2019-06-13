SMS-пожертвования абонентов Киевстар помогли приобрести оборудование для маленьких пациентов Института им. Н. Амосова

Благодаря инициативе Киевстар и Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) "Детская Надежда" удалось закупить необходимое медицинское оборудование для отделения врожденных пороков сердца у детей Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова.

В частности, на средства, которые абоненты Киевстар перечисляли с помощью SMS-сообщений, были закуплены механический стерном, ультразвуковые мойки, шнуры для ЭКГ и пульсоксиметра. Это оборудование позволяет оперативно помогать маленьким пациентам, которые имеют врожденные пороки сердца.

"Для нас очень важно, чтобы в украинских больницах было современное и необходимое оборудование для помощи маленьким пациентам. Ведь Киевстар в рамках инициативы Sharity помогает новорожденным детям с пороками сердца из малообеспеченных семей именно в Институте Амосова. Я хочу, чтобы "Детская надежда" стала одним из инструментов эффективной помощи каждой украинской больнице, которая нуждается в медицинском оборудовании. Мы благодарны каждому абоненту за помощь", – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Напомним, каждый абонент предоплаченной связи Киевстар имеет возможность пожертвовать средства на помощь детям. Пожертвование может быть разовым, от 1 грн до 3000 грн, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Ознакомиться с подробностями и поддержать инициативу можно по ссылке: https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

"Нашу команду вдохновляет масштабность общего с Киевстар национального проекта "Детская надежда", ведь благодаря абонентам, которые в течение минуты могут стать настоящими благотворителями, отправив SMS на короткие номера, у нас есть возможность купить жизненно необходимое оборудование в Национальный Институт им. Амосова, которое уже сегодня начнет помогать спасать сердца маленьких украинцев. Наша цель - осовременить техническое обеспечение больниц в различных регионах страны", - говорит Ирина Гуцал, директор Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности".

Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований используются МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. Отчеты по сбору и использованию средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» по этичности ведения бизнеса. Поэтому наши абоненты могут быть уверены, что средства дойдут до адресата.

Напомним, в мае Киевстар вместе с МБФ УББ помогли Национальному Институту Рака закупить медицинское оборудование в отделение лучевой диагностики и Одесской областной детской больнице - в клинико-диагностическую лабораторию.

Справка про Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G. Согласно исследованиям международной компании Ookla, в сети Киевстар сегодня скорость мобильной передачи данных является самой высокой в Украине. Услугами Киевстар пользуется 26,4 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обороте на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Справка про Украинскую Биржу Благотворительности (ubb.org.ua):

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Украинская Биржа Благотворительности (ubb.org.ua) – первая в Украине фандрайзинговая платформа онлайн-благотворительности, эффективный и современный инструмент для привлечения средств на разнообразные благотворительные и социальные проекты, которая позволяет благотворителям и получающим помощь контролировать их целевое использование. Главная цель - сделать прозрачную, публичную и подотчетную благотворительность неотъемлемой частью жизни каждого украинца, способствовать развитию культуры массовой благотворительности в Украине, чтобы у каждой социальной проблемы было решение.

За 7 лет работы на платформе ubb.org.ua привлечено более 170 млн грн, поддержано более 3,3 тыс. благотворительных проектов и инициатив, партнерами стали более 120 неприбыльных организаций и более 200 бизнес-компаний.

Украинская Биржа Благотворительности позволяет помогать быстро, эффективно и прозрачно, позволяя сотням тысяч людей объединяться для достижения больших результатов от небольших взносов.

Украинская Биржа Благотворительности предоставила возможность одними из первых присоединиться к инновационному инструменту SMS-благотворительности своим партнерским организациям БФ "Свічадо", ОО "Глобал Офіс", ВБФ "Крона".