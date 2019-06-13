В парках Киева установили охлаждающие арки с распылителями воды

В столичных парках, скверах и прямо на некоторых улицах города установили арки, распыляющие прохладную воду, чтобы помочь киевлянам и гостям города справиться с жарой, накрывшей город. Об этом сообщается на официальной странице "Киевзеленстроя" в социальной сети Facebook.\r\nАрки собрали из древесины, которая осталась после санитарной обрезки аварийных деревьев. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.\r\n"Поэтому приходите и охлаждайтесь, потому что такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара", - посоветовали жителям столицы коммунальщики.\r\nОхлаждающие арки работают на таких столичных локациях:\r\nПарк "Рыльского" в Голосеевском районе\r\nПарки "Победа", "Шумского" и "Аврора" в Днепровском районе\r\nПарки "Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе\r\nПарки "Молодежный" и "Деснянский" в Деснянском районе\r\nПарк им. Т. Шевченко в Шевченковском районе\r\nПарки Мариинский и Крещатый в Печерском районе\r\nСкверы на улицах Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе\r\nНа проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе\r\nСквер по улице Маршала Тимошенко у администрации Оболонского района.