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13 июня 2019, четверг, 08:31 467
Жизнь 2019-06-13T08:31:01+03:00
Українські Новини
В парках Киева установили охлаждающие арки с распылителями воды

В парках Киева установили охлаждающие арки с распылителями воды

В столичных парках, скверах и прямо на некоторых улицах города установили арки, распыляющие прохладную воду, чтобы помочь киевлянам и гостям города справиться с жарой, накрывшей город. Об этом сообщается на официальной странице "Киевзеленстроя" в социальной сети Facebook.

Арки собрали из древесины, которая осталась после санитарной обрезки аварийных деревьев. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

"Поэтому приходите и охлаждайтесь, потому что такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара", - посоветовали жителям столицы коммунальщики.

Охлаждающие арки работают на таких столичных локациях:

Парк "Рыльского" в Голосеевском районе

Парки "Победа", "Шумского" и "Аврора" в Днепровском районе

Парки "Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе

Парки "Молодежный" и "Деснянский" в Деснянском районе

Парк им. Т. Шевченко в Шевченковском районе

Парки Мариинский и Крещатый в Печерском районе

Скверы на улицах Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе

На проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе

Сквер по улице Маршала Тимошенко у администрации Оболонского района.

Больше новостей о: Погода Киевзеленстрой Жара Охлаждающая арка

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