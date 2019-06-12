подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 22:14 428
Политика 2019-06-12T23:10:47+03:00
Українські Новини
Реконструировать отделения "Укрпочты" в Харькове вызвался помочь Фонд Грановского, - СМИ

Реконструировать отделения "Укрпочты" в Харькове вызвался помочь Фонд Грановского, - СМИ

В харьковских отделениях "Укрпочты" сделают масштабный ремонт – запланированы замена мебели, установка пандусов и табличек со шрифтом Брайля. Проект модернизации запущен совместно с народным депутатом Александром Грановским. 

Об этом сообщает харьковское издание 057.ua.

Между "Укрпочтой", городскими властями и Фондом Александра Грановского подписан Меморандум.

В компании надеются, что городской совет поддержит её ходатайство о предоставлении льгот на аренду помещений.Это позволит переоборудовать отделения на сэкономленные средства. В первую очередь, речь идет о четырех точках – №№23, 24, 107 и 108. Кроме этого, Фонд Александра Грановского предоставит мебель, пандусы, тактильные стопперы и информационные таблички со шрифтом Брайля.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес отметил важность таких решений для незащищенных слоев населения, в первую очередь – пенсионеров, которые оплачивают в почтовых отделениях коммунальные услуги и получают пенсию.

"Сегодня мы делаем шаг навстречу тем людям, которые получают пенсию, оплачивают коммунальные услуги и пользуются услугами "Укрпочты". И мы решили подписать этот меморандум по инициативе Александра Грановского", – рассказал Геннадий Кернес.

В тоже время Александр Грановский отметил, что в рамках проекта ставится цель отремонтировать все непригодные помещения почтовых отделений Харькова.

"Я надеюсь, что харьковчане сразу почувствуют на себе все изменения, которых мы добились, и забудут о том, что когда-то "Укрпочта" была в непригодном состоянии", – заявил народный депутат Александр Грановский.

Инициативу Грановского поддержал руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словами, благодаря таким проектам Харьков становится одним из образцовых украинских городов в контексте сотрудничества с почтовым сервисом.

"У нас много молодых мам, которые обслуживаются, и, к сожалению, наши отделения пришли в упадок. Я очень благодарен городскому голове и Александру Грановскому, что мы нашли такой формат сотрудничества, где город помогает с арендой, и благодаря этому харьковчане могут получить соответствующий уровень обслуживания. Харьков показал пример всей стране", – сказал Смелянский. К слову, вгороде на сегодняшний день работает более 100 отделений "Укрпочты".

Напомним, ранее Александр Грановский заявил, что планирует реализовать в Харьковесразу несколько социальных инициатив.

Больше новостей о: Александр Грановский Укрпошта

Архив
Новости
Указ можно не отменять: Тимошенко посоветовала Зеленскому не считаться с решением КС о роспуске Рады 23:00
Экс-депутат Одесского горсовета и известный спортсмен передумали баллотироваться от "Слуги народа" 22:45
Реконструировать отделения "Укрпочты" в Харькове вызвался помочь Фонд Грановского, - СМИ 22:14
Зеленский обсудил с Ющенко социально-политическую ситуацию накануне выборов 21:54
В мае Гройсман заработал 37,5 тысяч гривен 21:53
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ 14:15
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Украина-Люксембург. Фото: footboom.com.
Украина обыграла Люксембург во Львове: видео гола 08:45
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину 13:57
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok