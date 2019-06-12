В Кременчуге зарегистрировали три ЧП "Слуга народа"

6 июня 2019 г. в Кременчуге были зарегистрированы подряд три частных предприятия со словами "Слуга Народа" в названии. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

Первое ЧП "Слуга Народа" с идентификационным номером 43042709 зарегистрировано 06.06.2019 по адресу Полтавская обл., г. Кременчуг, КВАРАТАЛ 278, дом 35, квартира 26. Учредитель некто Дедюрин Виталий Николаевич, проживающий по этому же адресу. Он же директор (без выплаты зарплаты и без трудового договора). Номер записи про регистрацию: 1 585 102 0000 010637. капитал равен 0.00 грн. Деятельность согласно КВЭД:

"Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний);

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації"

Второе ЧП "Слуга Народа!" (с восклицательным знаком в конце) с идентификационным номером 43042714 зарегистрировано также 06.06.2019, но на другом адресе. А именно, в Кременчуге, на ул. Небесной Сотни, 11, кв. 14.

Основатель, он же директор – Кузьмин Кирилл Владимирович, из Полтавы. Номер записи про регистрацию: 1 585 102 0000 010638. Капитал – 0.00 грн. КВЭДЫ:

"Код КВЕД 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

Код КВЕД 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю (основний);

Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки"

Третья "Слуга" - тоже ЧП, но пишется через дефис: ЧП "Слуга-Народа". Номер в реестре 43042693. Адрес регистрации – Кременчуг, ул. Омеляна Пугачева, 34. Дата регистрации – 06.06.2019. Учредитель, она же и директор – Алексиенко Татьяна Валентиновна из села Кривуши Кременчугского района. Номер записи про регистрацию: 1 585 102 0000 010636. Уставной капитал – 0.00.

КВЭДЫ:

"Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації".

В данный момент в открытых источних отсутствует информация про согласованность со штабом партии "Слуга Народа" регистрации частных предприятий, созвучных с названием партии Президента Владимира Зеленского. В то же время, отметим, полный тезка учредителя ЧП "Слуга Народа" (код 43042709) Дедюрин Виталий Николаевич в Кременчуге возглавляет Коммунальное заведение культуры и отдыха "Городской сад".