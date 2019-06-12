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12 июня 2019, среда, 19:50 143
Бизнес 2019-06-12T20:23:10+03:00
Українські Новини
"Новая почта" намерена открыть автоматизированный сортировочный терминал во Львове в сентябре

"Новая почта" намерена открыть автоматизированный сортировочный терминал во Львове в сентябре

Компания экспресс-доставки "Новая почта" намерена открыть инновационный автоматизированный сортировочный терминал во Львове в сентябре.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор "Новой почты" Александр Бульба.

По его словам, инвестиции в проект сопоставимы с инвестициями в запущенный в мае хмельницкий сортировочный терминал - 9,5 млн евро.

Терминал во Львове станет третьим инновационным автоматизированным сортировочным терминалом компании, после Киева и Хмельницкого.

Также в планах компании открытие еще 6 подобных терминалов течение 5 лет.

Директор уточнил, что после Львова они будут открываться в Днипре, Одесса и Харькове.

Он также добавил, что в январе-мае компания увеличила количество доставленных посылок на 23% до 81 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщали Україньскі Новини, в апреле 2018 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил "Новой почте" кредит 9,5 млн евро на строительство сортировочного терминала в Хмельницком.

Терминал был запущен в мае 2019.

В 2018 году "Новая почта" увеличила количество обработанных отправлений на 20%, или на 29 млн до 174 млн отправлений в сравнении с прошлым годом (145 млн отправлений).

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

 

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