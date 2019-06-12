Львов ввел в эксплуатацию все 30 трамваев из Берлина

Львов по состоянию на 12 июня ввел в эксплуатацию все 30 трамваев из Берлина (Германия).

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Ввели в эксплуатацию все 30 вагонов из Берлина", - говорится в сообщении.

Инженеры и работники коммунального предприятия "Львовэлектротранс" переоборудовали все 30 трамвайных вагонов, которые были закуплены из Берлина во второй половине 2018 года.

Полностью введены в эксплуатацию и курсируют на линии 27 вагонов, еще 3 имеют уже переоборудованную колесную базу, прошли процедуру сертификации и выезжали на линию в режиме обкатки без пассажиров.

11 вагонов обслуживают трамвайный маршрут № 3 "пл. Соборная - Аквапарк", 9 вагонов работают на маршруте № 6, курсирующем с ул. Миколайчука в ТРЦ "Скрыня".

Согласно предварительно согласованному графику, 3 вагона из "берлинской" поставки планируется ввести в ежедневную эксплуатацию в ближайшие дни текущего месяца.

По статистике трамвайные вагоны из Берлина, работающие на модернизированной электронной системе управления, отличаются существенно меньшим уровнем технических простоев и количеством поломок, которые случаются на линии.

Также они обеспечивают более высокий уровень комфорта проезда для пассажиров и значительно более легкие условия труда для водителей.

Вместе с тем "берлинские" трамваи являются более энергосберегающими и потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению со старым подвижным составом, находящимся в эксплуатации трамвайного депо города.

Как сообщали Українські Новини, Львов по состоянию на 16 ноября 2018 года получил 30 трамваев из Берлина (Германия).

На предприятии проводилась работа по перестройке электронных табло трамваев с латиницы на кириллицу.

Работы проводились совместно с немецкими специалистами, которые предоставили соответствующую консультацию и оборудование.