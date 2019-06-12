Львов ввел в эксплуатацию все 30 трамваев из Берлина

Львов по состоянию на 12 июня ввел в эксплуатацию все 30 трамваев из Берлина (Германия).\r\nОб этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.\r\n"Ввели в эксплуатацию все 30 вагонов из Берлина", - говорится в сообщении.\r\nИнженеры и работники коммунального предприятия "Львовэлектротранс" переоборудовали все 30 трамвайных вагонов, которые были закуплены из Берлина во второй половине 2018 года.\r\nПолностью введены в эксплуатацию и курсируют на линии 27 вагонов, еще 3 имеют уже переоборудованную колесную базу, прошли процедуру сертификации и выезжали на линию в режиме обкатки без пассажиров.\r\n11 вагонов обслуживают трамвайный маршрут № 3 "пл. Соборная - Аквапарк", 9 вагонов работают на маршруте № 6, курсирующем с ул. Миколайчука в ТРЦ "Скрыня".\r\nСогласно предварительно согласованному графику, 3 вагона из "берлинской" поставки планируется ввести в ежедневную эксплуатацию в ближайшие дни текущего месяца.\r\nПо статистике трамвайные вагоны из Берлина, работающие на модернизированной электронной системе управления, отличаются существенно меньшим уровнем технических простоев и количеством поломок, которые случаются на линии.\r\nТакже они обеспечивают более высокий уровень комфорта проезда для пассажиров и значительно более легкие условия труда для водителей.\r\nВместе с тем "берлинские" трамваи являются более энергосберегающими и потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению со старым подвижным составом, находящимся в эксплуатации трамвайного депо города.\r\nКак сообщали Українські Новини, Львов по состоянию на 16 ноября 2018 года получил 30 трамваев из Берлина (Германия).\r\nНа предприятии проводилась работа по перестройке электронных табло трамваев с латиницы на кириллицу.\r\nРаботы проводились совместно с немецкими специалистами, которые предоставили соответствующую консультацию и оборудование.