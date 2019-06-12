Бойко в прифронтовом Счастье рассказал о новых переговорах между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой

Кандидат в премьер-министры Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, общаясь с жителями города Счастье (Луганская область) в среду, 12 июня, заявил о намерении инициации новых прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва для скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Донбассе .

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Народный депутат подчеркнул, что для "Оппозиционной платформы - За жизнь" вопрос прекращения конфликта в Донбассе является ключевым. "Людей везде, а особенно здесь, волнует тема мира. И этот вопрос для нас является ключевым. Всю свою политическую деятельность мы подчиняем тому, чтобы остановить войну. Мы выступаем за прямые переговоры, за то, чтобы наши пленные вернулись домой. И мы все это сделаем, потому что не боимся за свои рейтинги", — сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что переговоры не должны вестись ради переговоров, важно получить результат.

"Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске. Будем инициировать начало прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва. Мы будем использовать весь имеющийся у нас политический инструментарий для выполнения Киевом "минских соглашений" и обеспечим их согласование со всеми сторонами конфликта. Мы вернем мир в Украину, потому что это требование всех граждан. Это ключевое, ради чего мы идем в парламент. И нам плевать, что о нас скажут псевдопатриоты. Мы сделаем все, чтобы люди больше не слышали грохота снарядов и не было войны", — акцентировал Юрий Бойко.