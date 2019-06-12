Group DF отрицает получение материалов расследования АМКУ о выявлении им признаков монопольного положения группы

Group DF отрицает получение материалов расследования АМКУ о выявлении им признаков монопольного положения груп

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF заявляет, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не предоставил доступ к материалам расследования, согласно которым у группы выявлены признаки монопольного положения.

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"В соответствии с процедурой, Group DF направила ходатайства в адрес АМКУ с целью получения доступа к материалам расследования. На сегодняшний день доступ к материалам не предоставлен", - сказано в нем.

Отмечается, что предприятия группы получили предварительные результаты расследования АМКУ, однако, по мнению группы, информации в полученных документах недостаточно для проведения правовой и экономической оценки сделанных АМКУ предварительных выводов.

В данный момент группа рассматривает возможность отстаивания своей правоты в суде.

Согласно заявлению группы, ряд утверждений, имеющих критическое значение, которые содержатся в высказываниях чиновников АМКУ и предварительных результатах расследования, являются преждевременными и спорными

Как сообщали Українськi Новини, ранее АМКУ заявил, что выявил факты злоупотребления диверсифицированной международной группой компаний Group DF монопольным положением на рынке реализации минеральных удобрений. Председатель АМКУ Юрий Тереньев отметил, что все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии. Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.