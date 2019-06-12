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12 червня 2019, середа, 18:05 149
Бізнес 2019-06-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
Group DF заперечує отримання матеріалів розслідування АМКУ про виявлення ним ознак монопольного становища груп

Group DF заперечує отримання матеріалів розслідування АМКУ про виявлення ним ознак монопольного становища групи

Group DF. Фото: groupdf.com
Group DF. Фото: groupdf.com

Диверсифікована міжнародна група компаній Group DF заявляє, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав доступ до матеріалів розслудування, згідно з якими у групи виявлені ознаки монопольного становища.

Про це йдеться в повідомленні групи, передають Українські Новини.

"У відповідності з процедурою, Group DF направила клопотання на адресу АМКУ з метою отримання доступу до матеріалів розслідування. На сьогоднішній день доступ до матеріалів справи не надано", - сказано в ньому.

Зазначається, що підприємства групи отримали попередні результати розслідування АМКУ, проте, на думку групи, інформації в отриманих документах, недостатньо для проведення правової та економічної оцінки зроблених АМКУ попередніх висновків.

На даний момент група розглядає можливість відстоювання своєї правоти в суді.

Згідно заяви групи, ряд тверджень, які мають критичне значення, що містяться у висловлюваннях посадовців АМКУ і попередні результати розслідування, є передчасними і спірними.

Як повідомляли Українські Новини, раніше АМКУ заявив, що виявив факти зловживання диверсифікованої міжнародною групою компаній Group DF монопольним становищем на ринку реалізації мінеральних добрив. Голова АМКУ Юрій Тереньев зазначив, що всі 4 компанії-відповідача отримали матеріали з результатами розслідування.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в 11 країнах Європи і Азії. Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

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