Group DF заперечує отримання матеріалів розслідування АМКУ про виявлення ним ознак монопольного становища групи

Диверсифікована міжнародна група компаній Group DF заявляє, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав доступ до матеріалів розслудування, згідно з якими у групи виявлені ознаки монопольного становища.\r\nПро це йдеться в повідомленні групи, передають Українські Новини.\r\n"У відповідності з процедурою, Group DF направила клопотання на адресу АМКУ з метою отримання доступу до матеріалів розслідування. На сьогоднішній день доступ до матеріалів справи не надано", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що підприємства групи отримали попередні результати розслідування АМКУ, проте, на думку групи, інформації в отриманих документах, недостатньо для проведення правової та економічної оцінки зроблених АМКУ попередніх висновків.\r\nНа даний момент група розглядає можливість відстоювання своєї правоти в суді.\r\nЗгідно заяви групи, ряд тверджень, які мають критичне значення, що містяться у висловлюваннях посадовців АМКУ і попередні результати розслідування, є передчасними і спірними.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше АМКУ заявив, що виявив факти зловживання диверсифікованої міжнародною групою компаній Group DF монопольним становищем на ринку реалізації мінеральних добрив. Голова АМКУ Юрій Тереньев зазначив, що всі 4 компанії-відповідача отримали матеріали з результатами розслідування.\r\nGroup DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в 11 країнах Європи і Азії. Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.