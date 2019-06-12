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12 июня 2019, среда, 18:03 45
Политика 2019-06-12T19:00:02+03:00
Українські Новини
Партнер кандидата в нардепы от "Слуги народа" организует пикет с требованием встретиться с Зеленским, - СМИ

Партнер кандидата в нардепы от "Слуги народа" организует пикет с требованием встретиться с Зеленским, - СМИ

Целью акции является
Целью акции является "привлечение внимания президента к проблемам малого и среднего бизнеса в городе Киеве". Фото: Главком

Роман Солодкий, партнер 52-го номера в списке "Слуги народа" Артема Культенко по бизнесу, связанному с киевскими МАФами, организует пикет под стенами Администрации президента.

Как сообщает "Главком", в заявлении киевских МАФовикив говорится, что акция планируется на 13 июня 2019 у Администрации президента Украины. Заявленное количество участников - около 500 человек.

Фото: ГлавкомФото: Главком

Целью акции является "привлечение внимания президента к проблемам малого и среднего бизнеса в городе Киеве, создаваемых столичной властью и передача соответствующего письменного обращения к Зеленскому с просьбой личной встречи с инициативной группой".

Ранее "Гражданский корпус" заявил о поддержке Артема Культенко, который попал в список партии "слуги народа" в 52-м номером.

Культенко вместе со Сладким и Сергеем Корниевским являются соучредителями еще одной общественной организации - "Союза инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева" (ОО "СИТИ КИЕВА"). Эта организация имела активную позицию по МАФов и парковок.

Самого Сладкого называют "королем незаконных МАФов". В свое время он был активным членом Партии регионов и неоднократно появлялся на фотографиях с пророссийской символикой - георгиевской лентой.

В список партии "Слуга народа" попала еще один человек, связанная с рынком столичных МАФов и Артемом Культенко. Это 22-й номер в списке Андрей Холодов.

Согласно данным аналитической системы YouControl, на Холодова зарегистрировано ООО "Флорентино" (ЕГРПОУ 39746328), специализирующаяся на "мобильном питании". Как ФОП "Холодов" до 10 июня работал в сфере "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

На жену Холодова Шаховскую зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов, а именно:

ООО "Юкрейн Риал Эстейт", руководитель предприятия - Максим Холодов, брат Андрея Холодова. На него зарегистрировано еще несколько предприятий с такими же КВЭД: "оптовая торговля непродовольственными товарами", "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества";

ООО "Хэд Менеджмент Компани" и ООО "Табак Индастриал ЛТД".

Стоит отметить, что по данным YouControl, 10 июня, именно после партийного съезда "Слуги народа", ООО "Холодов" был закрыт. 

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