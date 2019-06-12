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12 июня 2019, среда, 16:48 455
Экономика 2019-06-12T16:54:53+03:00
Українські Новини
На "Азовстали" на капремонт остановлена доменная печь №6

На "Азовстали" на капремонт остановлена доменная печь №6

Доменная печь (иллюстрация). Фото: rbc.ua
Доменная печь (иллюстрация). Фото: rbc.ua

На металлургическом комбинате "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область), в рамках модернизации доменного производства меткомбината "Азовсталь" в соответствии с Технологической стратегией-2030, на капитальный ремонт остановлена доменная печь (ДП) №6.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Как объяснили в компании, модернизация домны позволит повысить ее энергоэффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%.

"Остановка ДП №6 прошла в соответствии с разработанными техническими мероприятиями. В данный момент процесс охлаждения домны завершен. Идут подготовительные работы к демонтажу конструкций и капитальному ремонту", - сообщили в "Метинвесте".

В ходе капремонта ДП №6 меткомбината "Азовсталь" будет выполнена модернизация системы шихтоподачи и бункерной эстакады, реконструкция литейного двора и самой печи, установлена новая система охлаждения с медными холодильниками, новая футеровка и бесконусное загрузочное устройство.

Также выполняются подготовительные работы к строительству установки придоменной грануляции шлака и подключению к установке вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). В пресс-службе "Метинвеста" подчеркнули, что сейчас придоменная грануляция шлака считается наиболее рациональным видом переработки, потому что исключает из эксплуатации парк шлаковозных ковшей, значительно упрощает организацию, удешевляет производство и снижает нагрузку на окружающую среду.

Как заявил генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, группа "Метинвест" четко выполняет взятые перед общиной обязательства.

"Капремонт 6-й домны продолжает серию последовательной модернизации мощностей доменного производства меткомбината "Азовсталь". Доменные печи одна за другой обновляются с учетом европейских экологических требований и с переходом на замкнутый цикл охлаждения", - прокомментировал он.

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