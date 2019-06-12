Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ

В распоряжении делового издания The Page оказалась копия заявления юристов бизнесмена Игоря Коломойского от 3 июня, в котором он и кипрская компания Triantal Investments LTD дополнили список требований, которые рассматриваются Хозяйственным судом Киева по его иску.

Об этом сообщило интернет-издание The Page.

Согласно новым требованиям, Коломойский требует перечислить на счет ему и кипрской компании акции Приватбанка. Ранее предприниматель заявлял, что не намерен возвращать акции банка.

Судом рассматривается сразу 25 требований к восьми ответчикам.

Как рассказал The Page источник, представляющий одного из ответчиков, смена предмета и оснований иска для них стала неожиданностью. "Такое действие является грубым нарушением процесса, и судья не должна была принимать заявление. Однако она, даже не предоставив копию заявления сторонам, удовлетворила изменение предмета и обоснований иска. Подобные действия в очередной раз вызывают сомнение в беспристрастности и объективности судьи", - утверждает собеседник издания.

Следующее заседание суда состоится 19 июня.

3 мая Хозсуд Киева объединил в одно все 5 производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и Приватбанку о недействительности договоров кредитов рефинансирования и личного поручительства.

16 мая Кабинет Министров подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, отменившего 18 апреля национализацию Приватбанка.

В конце мая Коломойский вернулся в Украину из-за границы. Он заявил, что выход из ситуации, сложившейся вокруг Приватбанка, видит в возвращении своего капитала.