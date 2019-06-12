Коломойський вимагає повернути йому акції Приватбанку, – ЗМІ

У розпорядженні ділового видання The Page опинилася копія заяви юристів бізнесмена Ігоря Коломойського від 3 червня, в якому він та кіпрська компанія Triantal Investments LTD доповнили список вимог, які розглядаються Господарським судом Києва за його позовом.

Про це повідомило інтернет-видання The Page.

Згідно з новими вимогами, Коломойський вимагає перерахувати на рахунок йому та кіпрської компанії акції Приватбанку. Раніше підприємець заявляв, що не має наміру повертати акції банку.

Судом розглядається відразу 25 вимог до 8 відповідачів.

Як розповіло The Page джерело, що представляє одного з відповідачів, зміна предмета і підстав позову для них стала несподіванкою. "Така дія є грубим порушенням процесу, і суддя не повинна була приймати заяву. Однак вона, навіть не надавши копію заяви сторонам, задовольнила зміну предмета і підстав позову. Подібні дії в черговий раз викликають сумнів у неупередженості та об'єктивності судді", - стверджує співрозмовник видання.

Наступне засідання суду відбудеться 19 червня.

3 травня Госпсуд Києва об'єднав в одне всі 5 проваджень, відкритих за позовами Коломойського до НБУ та Приватбанку про недійсність договорів кредитів рефінансування і особистої поруки.

16 травня Кабінет Міністрів подав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував 18 квітня націоналізацію Приватбанку.

В кінці травня Коломойський повернувся в Україну з-за кордону. Він заявив, що вихід із ситуації, що склалася навколо Приватбанку, бачить у поверненні свого капіталу.