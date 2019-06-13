В США придумали револьвер-двухстволку

Необычный револьвер, который может одновременно стрелять из двух стволов, презентован в США.

Об этом сообщает издание "Мир увлечений: Охота & Оружие", со ссылкой на информацию Национальной ассоциации стрелков Украины.

"Новый и необычный револьвер Volleyfire Standard Manufacturing S333 с двумя стволами, которые стреляют одновременно и могут разряжать восемь патронов .22 Winchester Magnum Rimfire за три секунды. Что касается пистолетов для скрытого ношения и личной защиты, то, пожалуй, это одна из самых уникальных новинок, был представлен недавно на SHOT Show компанией Standard Manufacturing Co., LLC. – производителем оружия из Новой Британии (штат Коннектикут, США)", - сказано в сообщении.

S333 Volleyfire имеет своеобразный длинный спусковой крючок с двумя канавками для пальцев, предназначенный для одновременного нажатия указательным и средним пальцами.

Как только спусковой крючок полностью нажат, револьвер S333 Volleyfire стреляет одновременно двумя выстрелами. Весь барабан из восьми патронов может быть опустошен четырьмя нажатиями на курок примерно за три секунды.

Как сообщали Українські Новини, В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами.

Также известно, что ветераны Второй мировой войны в США способствовали формированию спорта, развивающемуся в Украине.