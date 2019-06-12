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12 июня 2019, среда, 13:24 917
Верховная Рада и партии 2019-06-12T13:33:58+03:00
Українські Новини
Бойко в Харькове рассказал, как договорился в Москве снизить цену на газ на четверть

Бойко в Харькове рассказал, как договорился в Москве снизить цену на газ на четверть

Кандидат в премьер-министры от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с работниками газораспределительной станции в Харькове в среду, 12 июня, заявил, что в результате проеденных переговоров с председателем правления компании "Газпром" (Россия) Алексеем Миллером появилась договоренность снизить цену на газ на 25%.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Юрий Бойко подчеркнул, что переговоры, которые он и председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук провели с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, стали очередным этапом на пути снижения стоимости газа для Украины.

"Я считаю, что мы очень хорошо продвинулись в части заключения прямых контрактов на закупку российского газа со снижением стоимости на 25%, что подтвердил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер. Это абсолютно правильно, потому что тот же российский газ сегодня проходит через Украину, Словакию, доходит до Австрии, а потом заводится обратно в Украину на 100 долларов дороже, чем если бы он закупался по прямым контрактам", - пояснил Юрий Бойко.

В решении газовых вопросов мы руководствуемся, прежде всего, национальными интересами и исходим из позиции прагматизмы и необходимости защиты людей.

"Мы сможем снизить коммунальные тарифы, потому что максимальная цена газа для всех категорий потребителей – населения, коммунальной сферы, промышленности – будет максимум 3 800 гривен за 1 тыс. куб. метров. Это позволит снизить цены на хлеб, сахар, на все продукты, в себестоимости которых есть газовая составляющая. Граждане Украины получат возможность покупать товары первой необходимости значительно дешевле", - подчеркнул оппозиционный политик.

"Мы устраним тот бардак, который натворили с коммунальными тарифами и обрекли людей на энергетическую бедность. И прямые переговоры с РФ являются для этого хорошим инструментом", - акцентировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Юрий Бойко убежден, что все обвинения в адрес оппозиционеров со стороны власти не имеют под собой никаких оснований.

"Я не боюсь каких-либо обвинений, потому что за нами правда. Мы хотим, чтобы люди жили лучше и имели возможность нормально пользоваться коммунальными услугами, покупать товары по нормальным ценам. И люди понимают, что без возобновления торговых отношений с РФ это невозможно сделать", - резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Газпром Цена на газ Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

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