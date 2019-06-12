Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину

По мнению представителя Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса, закупать российский газ можно было бы через частную компанию.

Об этом он сообщил в эфире телевизионного канала "112 Украина".

Так, Герус отметил, что лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ в Украину.

"Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - сказал он.

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Напомним, 7 июня Бойко и Медведчук встретились в Петербурге с председателем правления компании "Газпром" (Россия) Алексеем Миллером.

Как ранее сообщалось, после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.