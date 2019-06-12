Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину

По мнению представителя Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса, закупать российский газ можно было бы через частную компанию.\r\nОб этом он сообщил в эфире телевизионного канала "112 Украина".\r\nТак, Герус отметил, что лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ в Украину.\r\n"Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - сказал он.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=m93OJELR-j4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНапомним, 7 июня Бойко и Медведчук встретились в Петербурге с председателем правления компании "Газпром" (Россия) Алексеем Миллером.\r\nКак ранее сообщалось, после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.