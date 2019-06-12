подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину
12 июня 2019, среда, 13:57 280
Экономика 2019-06-12T13:57:53+03:00
Українські Новини
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину

Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину

Андрей Герус. Фото: rbc.ua
Андрей Герус. Фото: rbc.ua

По мнению представителя Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса, закупать российский газ можно было бы через частную компанию.

Об этом он сообщил в эфире телевизионного канала "112 Украина".

Так, Герус отметил, что лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ в Украину.

"Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - сказал он.

Напомним, 7 июня Бойко и Медведчук встретились в Петербурге с председателем правления компании "Газпром" (Россия) Алексеем Миллером.

Как ранее сообщалось, после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.

Больше новостей о: Газпром Цена на газ Виктор Медведчук Андрей Герус Юрий Бойко

Архив
Новости
Полиция изъяла крупный арсенал оружия в Ровенской области 15:40
Зеленский уволил главу международной делегации, критиковавшего назначение главой АП Богдана 15:37
12 человек госпитализированы из-за отравления на крестинах в Волынской области 15:35
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность 15:30
Завтра Украину продолжит атаковать 35-градусная жара, но местами возможны дожди 15:26
больше новостей
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
Климкин заработал в мае 130 тысяч гривен при окладе в 6 000 гривен 16:52
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды 15:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok