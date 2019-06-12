подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Нардеп Лещенко обвинил главу Одесского филиала АМПУ Ткачука в коррупции с государственными буксирами
12 июня 2019, среда, 10:27 436
Политика 2019-06-12T10:32:20+03:00
Українські Новини
Нардеп Лещенко обвинил главу Одесского филиала АМПУ Ткачука в коррупции с государственными буксирами

Нардеп Лещенко обвинил главу Одесского филиала АМПУ Ткачука в коррупции с государственными буксирами

Фото: Думская
Фото: Думская

Руководители Одесского морского торгового порта (ОМТП), в частности глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, занимаются махинациями с государственными буксирами, нанося государственному порту и государству крупные убытки.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко в эфире "24 канала" в программе "Честная политика с Сергеем Лещенко", пишет издание Дело. 

"Одесский порт утопает в коррупции. С момента появления "винницких смотрящих" тут снижается грузооборот, доходы и прибыли. Но при этом растут зарплаты у руководства", - сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что в коррупционной схеме с госбуксирами замешан лично глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, экс-депутат Винницкого горсовета. Нардеп подчеркнул, что назначение Ткачука на руководящие должности Одесского порта стало возможным благодаря "высокому покровителю" – Премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Главный поток денег в Одесском порту – это буксиры. Три года назад сам Ткачук заявлял, что этот флот обеспечивает 90% прибыли госпредприятия и дает $15 млн в год. Но все просто: если на госпредприятии есть деньги, значит, их надо раздерибанить", - заявил депутат. 

Лещенко напомнил, что в Одесский порт зашла неизвестная частная компания "Экофлот", которая стала предоставлять буксирные услуги с помощью портофлота, арендованного у Одесского порта по существенно заниженным ставкам.

"Ставка почасовой аренды составляла для компании не больше $400, тогда как рыночная стоимость – вдвое больше. Для проводки одного судна нужно в среднем три часа и два буксира. Таким образом, одна буксирная операция этой малоизвестной компании "Экофлот" стоила мизерные $2,4 тыс, тогда как судовладельцы платили за такую операцию как минимум $10 тыс. На ровном месте убыток государства только на одной буксирной проводке – $7,5 тыс", - аргументировал депутат.

Нардеп сообщил, что сейчас фирму "Экофлот" заменила другая малоизвестная частная структура – "Прайм Эдженси", один из соучредителей которой – племянник Игоря Ткачука. Он напомнил, что "схематоз" с буксирами в Одесском порту не так давно спровоцировал международный скандал: турецкое судно шесть часов продержали возле входа в порт, пока судовладелец не согласился на сотрудничество с "правильной" буксирной фирмой.

Нардеп также призвал "остановить это бесстыдное обогащение", что возможно только путем перезагрузки власти теперь уже на парламентских выборах, ведь Верховная Рада формирует правительство, а затем и назначает министров, к уголовной компетенции которых относятся "смотрящие".

Как сообщалось, прокуратура Одесской области весной 2018 года открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот". Официальных заявлений о результатах расследования с тех пор не было.

В марте этого Служба безопасности Украины провела обыски в одесских офисах буксирных компаний. Обыски санкционировал Шевченковский районный суд Киева своим решением от 23.01.2019 по обвинению в  финансировании терроризма  и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Архив
Новости
Ультиматум шахтеров: пойдут на Киев, если вопрос зарплаты не решится 11:23
Уполноноченный Зеленского обещает из $1 млн сделать $10 млн или уйти в отставку 11:18
Количество жертв пожара в одесской психбольнице увеличилось до семи 11:10
Татьков был восстановлен в должности судьи из-за "кнопкодавства" в Раде, – адвокат 11:05
Коррупция – это когда Ахметов зарабатывает 1 миллиард в месяц, а 60% населения – за чертой бедности, – Александра Дрик 10:56
больше новостей
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
больше новостей
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok