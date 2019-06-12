Нардеп Лещенко обвинил главу Одесского филиала АМПУ Ткачука в коррупции с государственными буксирами

Руководители Одесского морского торгового порта (ОМТП), в частности глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, занимаются махинациями с государственными буксирами, нанося государственному порту и государству крупные убытки.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Лещенко в эфире "24 канала" в программе "Честная политика с Сергеем Лещенко", пишет издание Дело.

"Одесский порт утопает в коррупции. С момента появления "винницких смотрящих" тут снижается грузооборот, доходы и прибыли. Но при этом растут зарплаты у руководства", - сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что в коррупционной схеме с госбуксирами замешан лично глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, экс-депутат Винницкого горсовета. Нардеп подчеркнул, что назначение Ткачука на руководящие должности Одесского порта стало возможным благодаря "высокому покровителю" – Премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Главный поток денег в Одесском порту – это буксиры. Три года назад сам Ткачук заявлял, что этот флот обеспечивает 90% прибыли госпредприятия и дает $15 млн в год. Но все просто: если на госпредприятии есть деньги, значит, их надо раздерибанить", - заявил депутат.

Лещенко напомнил, что в Одесский порт зашла неизвестная частная компания "Экофлот", которая стала предоставлять буксирные услуги с помощью портофлота, арендованного у Одесского порта по существенно заниженным ставкам.

"Ставка почасовой аренды составляла для компании не больше $400, тогда как рыночная стоимость – вдвое больше. Для проводки одного судна нужно в среднем три часа и два буксира. Таким образом, одна буксирная операция этой малоизвестной компании "Экофлот" стоила мизерные $2,4 тыс, тогда как судовладельцы платили за такую операцию как минимум $10 тыс. На ровном месте убыток государства только на одной буксирной проводке – $7,5 тыс", - аргументировал депутат.

Нардеп сообщил, что сейчас фирму "Экофлот" заменила другая малоизвестная частная структура – "Прайм Эдженси", один из соучредителей которой – племянник Игоря Ткачука. Он напомнил, что "схематоз" с буксирами в Одесском порту не так давно спровоцировал международный скандал: турецкое судно шесть часов продержали возле входа в порт, пока судовладелец не согласился на сотрудничество с "правильной" буксирной фирмой.

Нардеп также призвал "остановить это бесстыдное обогащение", что возможно только путем перезагрузки власти теперь уже на парламентских выборах, ведь Верховная Рада формирует правительство, а затем и назначает министров, к уголовной компетенции которых относятся "смотрящие".

Как сообщалось, прокуратура Одесской области весной 2018 года открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот". Официальных заявлений о результатах расследования с тех пор не было.

В марте этого Служба безопасности Украины провела обыски в одесских офисах буксирных компаний. Обыски санкционировал Шевченковский районный суд Киева своим решением от 23.01.2019 по обвинению в финансировании терроризма и посягательстве на территориальную целостность Украины.