Зеленский назначит Абромавичуса в набсовет "Укроборонпрома", — СМИ

Экс-министр экономики Айварас Абромавичус может быть назначен в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом пишет деловое издание The Page со ссылкой на данные двух собственных независимых источников в АП.

О назначении Абромавичуса (по квоте президента) планируют объявить сегодня, 12 июня.

Ранее, после инаугурации Владимира Зеленского, 22 мая, Абромавичус обсуждал с командой президента свое будущее назначение. Наиболее привлекательным местом работы для себя тогда он называл "государственные предприятия и правительство".

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" — высший орган управления концерна. В состав НС входят пять членов, три из которых — по квоте президента (на сегодня это Игорь Черкасский, Ярослав Скалько и Михаил Згуровский), и еще два — от Кабинета министров. Члены набсовета назначаются на 5 лет и работают на общественных началах, но их полномочия могут быть досрочно прекращены.

В полномочия набсовета "Укроборонпрома" входят утверждение стратегии развития, финансовых и инвестиционных планов и показателей деятельности, контроль за использованием объектов госсобственности концерна. Именно НС может инициировать проведение проверок и аудита финансово-хозяйственной деятельности концерна, привлекать к ответственности должностных лиц, а также подавать Кабмину предложения по реорганизации или ликвидации "Укроборонпрома".