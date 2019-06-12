Давление на оппозицию за попытки снизить цену на газ такое же, как при предыдущем президенте, – Кива

Давление на украинскую оппозицию за попытки удешевить газ для населения – это игра новой власти по старым схемам. Об этом член парламентского избирательного списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в эфире телеканала "NEWSONE".\r\n"Сегодня начинается напрямую давление на оппозицию и игра по хорошо сформированному сценарию предыдущего президента-мародера – Порошенко. Медведчук поехал в Москву и договорился о существенном снижении цены на газ, что даст возможность людям хотя бы вздохнуть легче. Ведь от цены на газ зависит размер этих просто убийственных платежек, которые получают пенсионеры, учителя и доктора", - сказал политик.\r\nПри этом Илья Кива добавил, что власти пытаются предъявить Виктору Медведчуку обвинения в совершении уголовного преступления "За то, что он пытается решить проблемы миллионов украинцев".\r\nПолитик напомнил, что среди ожиданий соотечественников от новых властей было разрушение энергетических монополий.\r\n"За кого голосовала страна, отдавая 73%? За то, что новая власть сядет на старые схемы и продолжит этот кровавый террор украинского народа? Важно чтобы украинцы правильно оценивали действия новой власти, которая играет по старым нотам и старым правилам", - сказал Илья Кива.