Давление на оппозицию за попытки снизить цену на газ такое же, как при предыдущем президенте, – Кива

Давление на украинскую оппозицию за попытки удешевить газ для населения – это игра новой власти по старым схемам. Об этом член парламентского избирательного списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в эфире телеканала "NEWSONE".

"Сегодня начинается напрямую давление на оппозицию и игра по хорошо сформированному сценарию предыдущего президента-мародера – Порошенко. Медведчук поехал в Москву и договорился о существенном снижении цены на газ, что даст возможность людям хотя бы вздохнуть легче. Ведь от цены на газ зависит размер этих просто убийственных платежек, которые получают пенсионеры, учителя и доктора", - сказал политик.

При этом Илья Кива добавил, что власти пытаются предъявить Виктору Медведчуку обвинения в совершении уголовного преступления "За то, что он пытается решить проблемы миллионов украинцев".

Политик напомнил, что среди ожиданий соотечественников от новых властей было разрушение энергетических монополий.

"За кого голосовала страна, отдавая 73%? За то, что новая власть сядет на старые схемы и продолжит этот кровавый террор украинского народа? Важно чтобы украинцы правильно оценивали действия новой власти, которая играет по старым нотам и старым правилам", - сказал Илья Кива.