Суд снял арест с недвижимости советника полтавского экс-губернатора Литвинова

Соломенский районный суд Киева снял арест с недвижимого имущества советника бывшего председателя Полтавской областной администрации Александра Литвинова.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

4 июня суд удовлетворил жалобу представителя родственников Литвинова и отменил арест квартиры, площадью 159,3 кв.м., садового дома и двух паркомест, площадью 16,80 кв.м. и 16,70 кв.м. в подземном паркинге.

Таким образом, суд отменил свое предыдущее решение от 1 марта.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко уволил полтавского губернатора Головко.

Также первый заместитель полтавского губернатора Песоцкий подал в отставку.