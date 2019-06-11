Суд снял арест с недвижимости советника полтавского экс-губернатора Литвинова

Соломенский районный суд Киева снял арест с недвижимого имущества советника бывшего председателя Полтавской областной администрации Александра Литвинова.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\n4 июня суд удовлетворил жалобу представителя родственников Литвинова и отменил арест квартиры, площадью 159,3 кв.м., садового дома и двух паркомест, площадью 16,80 кв.м. и 16,70 кв.м. в подземном паркинге.\r\nТаким образом, суд отменил свое предыдущее решение от 1 марта.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко уволил полтавского губернатора Головко.\r\nТакже первый заместитель полтавского губернатора Песоцкий подал в отставку.