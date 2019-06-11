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11 июня 2019, вторник, 18:02 79
Судебная власть 2019-06-11T19:30:02+03:00
Українські Новини
Суд снял арест с недвижимости советника полтавского экс-губернатора Литвинова

Суд снял арест с недвижимости советника полтавского экс-губернатора Литвинова

Соломенский районный суд Киева снял арест с недвижимого имущества советника бывшего председателя Полтавской областной администрации Александра Литвинова.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

4 июня суд удовлетворил жалобу представителя родственников Литвинова и отменил арест квартиры, площадью 159,3 кв.м., садового дома и двух паркомест, площадью 16,80 кв.м. и 16,70 кв.м. в подземном паркинге.

Таким образом, суд отменил свое предыдущее решение от 1 марта.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко уволил полтавского губернатора Головко.

Также первый заместитель полтавского губернатора Песоцкий подал в отставку.

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