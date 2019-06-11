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11 июня 2019, вторник, 16:17 1615
Общество 2019-06-11T16:20:21+03:00
Українські Новини
Кличко показал видео, как строят новый детский сад в Дарницком районе Киева

Кличко показал видео, как строят новый детский сад в Дарницком районе Киева

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео о том, как завершают строительство нового детского сада в Дарницком районе столицы на улице Бориспольской 28/1.

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

"Приятная новость для жителей Дарницкого района. К сентябрю мы откроем после реконструкции детсад на 200 мест. Это будет фактически новый садик. Потому что его полуразрушенное здание почти 20 лет стояло заброшенным. Теперь это - современное детское учреждение, которое в конце лета встретит маленьких воспитанников", - написал мэр.

Строительство садика. Фото: пресс-служба мэраСтроительство садика. Фото: пресс-служба мэра

Он отметил, что строители укрепили и обновили стены фасада, надстроили третий этаж, в подвале оборудовали технические помещения.

"С 11 детских групп две будут инклюзивными, с возможностями для реабилитации малышей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Оборудуем в новом саду медицинский блок, игровые комнаты и спортивные залы, бассейн, комнаты для учебы и отдыха, компьютерный класс, музыкальный зал", - отметил Виталий Кличко.

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