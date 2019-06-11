Анатолий Могилев возглавит список партии "Незалежність" на досрочных парламентских выборах

1 июня в Днипре состоялся съезд политической партии "Незалежність". На съезде присутствовали представители областных партийных организаций. Были рассмотрены вопросы участия партии в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, утверждена программа политической партии, согласован вопрос выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины от партии и утверждения избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины. Предвыборный список возглавил генерал-полковник милиции, министр внутренних дел в 2010-2011 годах Анатолий Могилев.

Об этом сообщается на Youtube-канале партии.

Анатолий Могилев - председатель партии "Незалежність". Иван Ступак - полковник СБУ, народный депутат 7-го созыва, глава Днепропетровского правозащитного союза "Закон и честь". Татьяна Зюбанова - майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального аппарата МВД Украины". Василий Фаринник – генерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, вице-президент Всемирного конгресса украинских юристов. Сергей Черных - генерал-полковник СБУ, экс-первый заместитель главы МВД, бывший первый заместитель председателя СБУ. Александр Рудяк – генерал-лейтенант милиции, экс-руководитель Полтавского и Львовского ГУМВД. Константин Сапко – генерал-лейтенант милиции, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Киевской области. Александр Дубенко – глава партии «Незалежність», кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины. Елена Нетецкая – народный депутат 5, 6 и 7-го созывов, вице-президент Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества 2012-2014 гг. Богдан Щур – генерал-майор милиции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, экс-начальник УМВД во Львовской и Волынской областях.

В ходе съезда председатель партии Анатолий Могилев заявил, что принципы партии "Незалежність" разделяет большинство украинцев: "Мы выступаем за установление мира на Донбассе, возвращение Крыма, снятие неприкосновенности с судей и народных депутатов, безусловное соблюдение принципа верховенства права». По словам Могилева, профессионализм и законность станут главными целями новой партии. "Незалежність" выступает за проведение досконального расследования коррупционных действий предыдущей власти, бездеятельности приведшей к потере территорий.

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Отдельное направление деятельности партии - решение проблем функционирования правоохранительной системы государства.

"Силовые органы превратились из гаранта мира и правопорядка в инструмент политического и экономического шантажа. Как следствие – в обществе утеряно доверие к правоохранительным органам, не способным расследовать, искать преступников и защитить граждан. Утрачено доверие к руководству: сегодня выполнишь приказ, а завтра может оказаться, что он был преступным", - заявил председатель партии "Незалежність".

Анатолий Могилев в своем выступлении отметил проблемы материального и социального обеспечения правоохранителей. "Нужно решать проблему "замораживания" пенсий и остановку государством перерасчета пенсий в связи с увеличением денежного обеспечения действующих правоохранителей. Мы должны приложить все усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Для этого нужно идти во власть и брать на себя ответственность за происходящее в стране", - подчеркнул он.

От региональных организаций на съезде выступила руководитель Николаевской областной организации партии "Незалежність" Нина Хмелевская. "Выступаю от имени обычных милицейских пенсионеров, которые с трудом выживают на мизерную пенсию. Мы привлекали юристов и вели в судах борьбу с несправедливостью, которая сейчас творится. Мы выиграли суды, но ничего не получили. У всех на руках решения именем Украины, но Кабинет Министров 103-м постановлением "перекрыл дыхание" полностью. Государство взяло у нас беспроцентный долг и пытается этот долг растянуть на 2,5 года без учета инфляции. Мы ощутили на себе, что лечиться мы не можем, отдыхать мы не имеем права, да и покушать не всегда могут наши ветераны, отдавшие все свое здоровье и, не видя семьи годами. Вот эти чувства усилили мою позицию и желание помочь партии добиться справедливости ради пенсионеров и ветеранов. О военных пенсионерах не говорит сегодня ни одна из политических сил", - заявила Нина Хмелевская.

Также на съезде выступила с инициативой создания молодежной организации партии "Незалежність" Наталья Скоропат и заявила о поддержке программы партии молодежным крылом.

Подводя итоги съезда, Анатолий Могилев заявил, что политическая партии "Незалежність" готова отдать свои знания, умения и опыт на службу обществу и государству.