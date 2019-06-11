Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске

10 июня скончался генерал-лейтенант российской армии Сергей Юдин, который руководил боевиками на востоке Украины.

Об этом сообщает в Facebook Анатолий Штефан "Штирлиц".

По информации офицера ВСУ, российский военный с позывным "Тамбов" руководил боевиками в 2015 году.

По уточненным данным, Сергей Юдин также принимал участие в вооруженном конфликте в Чечне. С 2004 по 2015 год занимал руководящие должности в российской армии.

Причины смерти российского военного не сообщаются.

Также в сети опубликовали фотографии скончавшегося генерал-лейтенанта.

Сергей Юдин. Фото: ВК

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