подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 июня 2019, вторник, 14:32 363
Общество 2019-06-11T14:32:23+03:00
Українські Новини
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске

Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске

Сергей Юдин. Фото: ВК
Сергей Юдин. Фото: ВК

10 июня скончался генерал-лейтенант российской армии Сергей Юдин, который руководил боевиками на востоке Украины.

Об этом сообщает в Facebook Анатолий Штефан "Штирлиц".

По информации офицера ВСУ, российский военный с позывным "Тамбов" руководил боевиками в 2015 году.

По уточненным данным, Сергей Юдин также принимал участие в вооруженном конфликте в Чечне. С 2004 по 2015 год занимал руководящие должности в российской армии.

Причины смерти российского военного не сообщаются.

Также в сети опубликовали фотографии скончавшегося генерал-лейтенанта.

Сергей Юдин. Фото: ВКСергей Юдин. Фото: ВК

Напомним, главаря "ДНР" Захарченко взорвали в ресторане в центре Донецка. Также боевика "Гиви" взорвали в своем кабинете в Донецке.

Ранее "Моторола" убит в Донецке

Напомним, в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане "Ветерок" был убит Евгений Жилин – глава харьковской общественной организации "Оплот". В сети появилось видео с места убийства лидера "Оплота".

Напомним, умер организатор и первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов.

Также начальник управления "народной милиции ЛНР" полковник Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.

Больше новостей о: Российские военные война на Донбассе Боевики на Донбассе Сергей Юдин

Архив
Новости
Российскому гитаристу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом 15:25
"Укрэнерго" готовится к запуску нового рынка электороэнергии 15:07
От здания откололась бетонная консоль в виде скульптуры атланта. Фото: Горячая линия города Львова
Во Львове на женщину со стены упала рука скульптуры атланта 14:55
Решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня, - представитель президента в КС 14:45
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok