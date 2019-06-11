Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске

10 июня скончался генерал-лейтенант российской армии Сергей Юдин, который руководил боевиками на востоке Украины.\r\nОб этом сообщает в Facebook Анатолий Штефан "Штирлиц".\r\nПо информации офицера ВСУ, российский военный с позывным "Тамбов" руководил боевиками в 2015 году.\r\nПо уточненным данным, Сергей Юдин также принимал участие в вооруженном конфликте в Чечне. С 2004 по 2015 год занимал руководящие должности в российской армии.\r\nПричины смерти российского военного не сообщаются.\r\nТакже в сети опубликовали фотографии скончавшегося генерал-лейтенанта.\r\nСергей Юдин. Фото: ВК\r\nНапомним, главаря "ДНР" Захарченко взорвали в ресторане в центре Донецка. Также боевика "Гиви" взорвали в своем кабинете в Донецке.\r\nРанее "Моторола" убит в Донецке. \r\nНапомним, в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане "Ветерок" был убит Евгений Жилин – глава харьковской общественной организации "Оплот". В сети появилось видео с места убийства лидера "Оплота".\r\nНапомним, умер организатор и первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов.\r\nТакже начальник управления "народной милиции ЛНР" полковник Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.