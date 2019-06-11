Для возобновления транзита тарифы Украины должны быть конкурентными, - Шкляр

Украина несет колоссальные потери от ухода транзитных грузопотоков. С 2007 года объем железнодорожных перевозок транзитных грузов через территорию нашей страны сократился вдвое - до 16,3 млн тонн. В целом, за последние 12 лет Украина потеряла более 51 млн тонн транзитного грузопотока. И даже оставшийся, более чем скромный по объему транзит, дает сегодня "Укрзализныци" около 10 млрд грн выручки или 13% доходов.

Об этом, в своем блоге на портале Центра транспортных стратегий, пишет руководитель экспертного направления ЦТС-Консалтинг Андрей Шкляр.

Эксперт согласен с тем, что существенную роль в стремительном сокращении транзитного грузопотока сыграли политические факторы.

"Российская руда и уголь, которые всегда формировали основу транзита как через порты, так и железную дорогу, сегодня движутся лишь в направлении западных границ и в существенно меньших объемах, необходимых для выполнения контрактов перед металлургическими предприятиями Восточной Европы", - свидетельствует эксперт.

Вместе с тем, по словам Шкляра, к ожидаемым потерям объемов рынка привело решение УЗ о повышении доходов за счет увеличения тарифов на транзитные перевозки, принятое несколько лет назад.

"Это прогнозируемо привело к резкому снижению объемов грузов в направлении украинских портов и переориентацию на морские порты Балтики через Беларусь. Параллельно РФ активизировала строительство новых терминалов для этих грузов в российских портах Черного и Балтийского морей", - пишет Шкляр.

Он добавил, что компенсировать потерю российского грузопотока Украине пока не удается и через восточный вектор - по Шелковому Пути между Китаем и ЕС. Несмотря на существенные перспективы увеличения объемов грузопотока к 2020 году до 500 тыс TEU, Украина в этом проекте фактически отсутствует. Грузы из Китая перевозятся в ЕС через Казахстан, Россию и Беларусь.

Эксперт назвал три шага, которые позволили бы Украине в корне изменить ситуацию, ежегодно наращивая транзитные грузопотоки УЗ на 50-75 тыс. TEU.

"Изменить ситуацию может развитие железнодорожных терминалов на границе с ЕС. Еще в 2018 году дефицит пропускной способности на таможенном переходе Брест - Малашевиче оценивался на уровне 4-5 поездов в сутки. Перспективными для создания так называемых "сухих портов" являются границы с Венгрией, Словакией и Румынией", - пишет Шкляр.

Второй необходимый шаг - тарифная реформа.

"УЗ должна использовать тарифные механизмы для развития и привлечения грузопотока. Тарифы должны быть конкурентными в сравнении с альтернативными маршрутами, а также прозрачными и понятными для международных партнеров".

Параллельно с этим страна нуждается в таможенной реформе.

"Украина должна избавиться от статуса "головной боли" для транзитера, максимально быстро адаптируя таможенные правила к европейскому законодательству", - резюмирует Андрей Шкляр.