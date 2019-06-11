Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр

Україна несе колосальні втрати від відходу транзитних вантажопотоків. З 2007 року обсяг залізничних перевезень транзитних вантажів через територію нашої країни скоротився вдвічі - до 16,3 млн тонн. В цілому, за останні 12 років Україна втратила більше 51 млн тонн транзитного вантажопотоку. І навіть той, що залишився, більш ніж скромний за обсягом транзит, дає сьогодні "Укрзалізниці" близько 10 млрд грн виручки або 13% доходів.

Про це, в своєму блозі на порталі Центру транспортних стратегій, пише керівник експертного спрямування ЦТС-Консалтинг Андрій Шкляр.

Експерт згоден з тим, що істотну роль в стрімкому скороченні транзитного вантажопотоку зіграли політичні чинники.

"Російська руда і вугілля, які завжди формували основу транзиту як через порти, так і залізницю, сьогодні рухаються лише в напрямку західних кордонів і в значно менших обсягах, необхідних для виконання контрактів перед металургійними підприємствами Східної Європи", - свідчить експерт.

Разом з тим, за словами Шкляра, до очікуваних втрат обсягів ринку призвело рішення УЗ про підвищення доходів за рахунок збільшення тарифів на транзитні перевезення, прийняте кілька років тому.

"Це прогнозовано призвело до різкого зниження обсягів вантажів у напрямку українських портів і переорієнтацію на морські порти Балтики через Білорусь. Паралельно РФ активізувала будівництво нових терміналів для цих вантажів у російських портах Чорного і Балтійського морів", - пише Шкляр.

Він додав, що компенсувати втрату російського вантажопотоку Україні поки не вдається і через східний вектор - по Шовковому Шляху між Китаєм і ЄС. Незважаючи на істотні перспективи збільшення обсягів вантажопотоку до 2020 року до 500 тис TEU, Україна в цьому проекті фактично відсутня. Вантажі з Китаю перевозяться в ЄС через Казахстан, Росію і Білорусь.

Експерт назвав три кроки, які дозволили б Україні докорінно змінити ситуацію, щорічно нарощуючи транзитні вантажопотоки УЗ на 50-75 тис. TEU.

"Змінити ситуацію може розвиток залізничних терміналів на кордоні з ЄС. Ще в 2018 році дефіцит пропускної здатності на митному переході Брест-Малашевич оцінювався на рівні 4-5 поїздів на добу. Перспективними для створення так званих "сухих портів" є кордони з Угорщиною, Словаччиною і Румунією", - пише Шкляр.

Другий необхідний крок - тарифна реформа.

"УЗ повинна використовувати тарифні механізми для розвитку та залучення вантажопотоку. Тарифи повинні бути конкурентними в порівнянні з альтернативними маршрутами, а також прозорими і зрозумілими для міжнародних партнерів".

Паралельно з цим країна потребує митної реформи.

"Україна повинна позбутися статусу "головного болю" для транзитера, максимально швидко адаптуючи митні правила до європейського законодавства", - резюмує Андрій Шкляр.