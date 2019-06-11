Труханов и Кернес, поддержавшие на президентских выборах Порошенко, попали в первую "пятерку" списка Оппоблока

Политобъединение "Оппозиционный блок" презентовало группу своих лидеров, которые поведут партию на парламентские выборы. Руководство Оппоблока представило их во время "Форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" в Киеве, 10 июня.

В первую десятку, в частности, вошли: народный депутат Вадим Новинский, народный депутат Евгений Мураев, народный депутат Украины Александр Вилкул, а так же городские головы Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов.

Как отметили политические репортеры, объединение старых "оппоблоковцев" с "партией мэров" выглядит несколько странным. Если лидеры ОБ довольно последовательно отстаивали на прошедших президентских выборах своего кандидата, то градоначальники Одессы и Харькова отметились на мероприятиях, в поддержку бывшего гаранта Конституции и проигравшего недавнее волеизьявление Петра Порошенко.

Так, на одном из публичных мероприятий мэр Одессы Труханов в присутствии тогдашнего президента Порошенко во всеуслышание заявил: "Все, за что нас уважают, Петр Алексеевич (Порошенко, - ред) - это все благодаря вам!"

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А несколько ранее, в конце декабря, за несколько дней до начала избирательной кампании, мэр Харькова Геннадий Кернес, общаясь с харьковскими журналистами, заявил о том, что поддержит Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Как сообщало издание "НВ" в интервью их репортеру Кернес обосновал свое решение выступить в поддержку Порошенко следующим образом: "То развитие, которое демонстрирует Харьков, есть ни что иное, как результат слаженной работы, в том числе с президентом. Это и строительство метро, и государственные гарантии для крупных инфраструктурных проектов, которые мы сегодня реализуем в Харькове. Это суммы, которые исчисляются сотнями миллионов долларов, и они инвестируются в инфраструктуру города. Поэтому, кого я могу поддерживать, если я работаю ежедневно и вижу то, что происходит?"

А в другом телеинтервью он заявил следующее:

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Стоит отметить, что как городской голова Харькова Геннадий Кернес, так и мэр Одессы Геннадий Труханов "засветились" в уголовных производствах.

В частности, Кернес и его охранники обвиняются в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

А мэр Одессы был обвинен в завладении средствами местного бюджета. В течение 28 сентября - 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт восьми подозреваемым по делу кражи государственных средств при покупке зданий одесского завода "Краян". Среди них был и действующий одесский градоначальник Труханов.