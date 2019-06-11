Полиция начала расследовать поджог кресел на стадионе "Авангард" в Луцке львовскими болельщиками

Полиция 10 июня начала расследовать поджог кресел в одном из секторов стадиона "Авангард" в Луцке львовскими болельщиками во время матча "Волынь" (Луцк) -"Карпаты" (Львов).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

"Следователи Луцкого отдела полиции начали уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества во время футбольного матча на стадионе "Авангард" в Луцке", - сообщил он.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса.

8 июня во время футбольного матча между командами "Волынь" (Луцк) и "Карпаты" (Львов) на стадионе "Авангард" болельщики львовского футбольного клуба срывали с трибун сидения и поджигали их.

Огонь потушили работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавших в результате пожара нет.

Полиция по факту умышленного повреждения имущества проводит досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства уголовного преступления и лица, причастные к его совершению.

Санкция статьи определяет наказание в виде, в частности штрафа, или общественных или исправительных работ.

Самое суровое наказание - ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет.