Полиция начала расследовать поджог кресел на стадионе "Авангард" в Луцке львовскими болельщиками

Полиция 10 июня начала расследовать поджог кресел в одном из секторов стадиона "Авангард" в Луцке львовскими болельщиками во время матча "Волынь" (Луцк) -"Карпаты" (Львов).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.\r\n"Следователи Луцкого отдела полиции начали уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества во время футбольного матча на стадионе "Авангард" в Луцке", - сообщил он.\r\nСведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса.\r\n8 июня во время футбольного матча между командами "Волынь" (Луцк) и "Карпаты" (Львов) на стадионе "Авангард" болельщики львовского футбольного клуба срывали с трибун сидения и поджигали их.\r\nОгонь потушили работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавших в результате пожара нет.\r\nПолиция по факту умышленного повреждения имущества проводит досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства уголовного преступления и лица, причастные к его совершению.\r\nСанкция статьи определяет наказание в виде, в частности штрафа, или общественных или исправительных работ.\r\nСамое суровое наказание - ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет.