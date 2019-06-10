Трое рабочих упали со стройки в Печерском районе Киева

В понедельник, 10 июня, в Киеве по адресу улица Василия Тютюнника, 28 (Печерский район) произошел несчастный случай. Трое мужчин упали со строительных лесов. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу, сообщает "Информатор".

Вызов на линию 102 поступил около 09:50.

По предварительной информации, трое мужчин-строителей проводили замеры на внешней стороне высотного дома. Они стояли на лесах. В какой-то момент конструкция начала падать.

Как рассказали представители строителей, мужчины находились на уровне второго этажа. Что именно стало причиной инцидента - будут выяснять правоохранители. Двоих пострадавших госпитализировали. Они оба находились в сознании, но один из них получил достаточно серьезные травмы.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Стройка. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, ребенок выпал со второго этажа стройки в Киевской области. Также СМИ писали, что в Киеве на Осокорках во время штурма стройки были слышны выстрелы.

Кроме того, на Дарнице в Киеве на стройке погиб рабочий.

Также в Польше во время работы насмерть разбился украинский строитель.