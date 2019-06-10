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10 червня 2019, понеділок, 21:32 20
Події 2019-06-10T23:00:01+03:00
Українські Новини
Троє робітників впали з будівництва у Печерському районі Києва

Троє робітників впали з будівництва у Печерському районі Києва

У понеділок, 10 червня, в Києві за адресою вулиця Василя Тютюнника, 28 (Печерський район) стався нещасний випадок. Троє чоловіків впали з будівельних лісів. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію 102 надійшов близько 09:50.

За попередньою інформацією, троє чоловіків-будівельників проводили заміри на зовнішній стороні висотного будинку. Вони стояли на лісах. У якийсь момент конструкція почала падати.

Як розповіли представники будівельників, чоловіки перебували на рівні другого поверху. Що саме стало причиною інциденту - з'ясовуватимуть правоохоронці. Двох постраждалих госпіталізували. Вони обидва перебували у свідомості, але один з них отримав досить серйозні травми.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Будівництво. Фото: Будівництво. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, дитина випала з другого поверху будівництва в Київській області. Також ЗМІ писали, що в Києві на Осокорках під час штурму будівництва були чутні постріли.

Крім того, на Дарниці в Києві на будівництві загинув робітник.

Також у Польщі під час роботи на смерть розбився український будівельник.

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