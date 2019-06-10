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10 июня 2019, понедельник, 18:44 441
Верховная Рада и партии 2019-06-10T18:51:39+03:00
Українські Новини
Нардепы "Самопомощи" – среди лидеров добропорядочности по версии движения "Честно"

Нардепы "Самопомощи" – среди лидеров добропорядочности по версии движения "Честно"

13 народных депутатов "Самопомощи" вошли в рейтинг самых эффективных парламентариев. Деятельность депутатов проанализировали по нескольким критериям и отобрали 25 лучших. Более половины из них – от "Самопомощи".

Об этом сообщил веб-сайт "24 канала".

Аналитики движения "Честно" проанализировали работу парламентариев по 6 критериям: "кнопкодавство", прогулы, поддержка антидемократических инициатив, "гречкосейство", фигурирование в антикоррупционных расследованиях, а также голосование за политические реформы.

В результате высший балл получили 13 нардепов от "Самопомощи", в частности Оксана Сыроид, Любомир Зубач, Татьяна Острикова, Олег Лаврик, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Ирина Подоляк, Лев Пидлисецкий.

Один из самых показательных критериев – поддержка 5 политических реформ: Избирательного кодекса, закона о Высшем антикоррупционном суде, финансирование партий из государственного бюджета, создание НАБУ, отмена общего надзора прокуратуры. Нардепы "Самопомочи" не только поддержали каждую из них, но и были их соавторами и соразработчиками.

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