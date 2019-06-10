Цену на газ можно снизить до 3,8 гривен, – Бойко о поездке в Москву

Депутат Верховной Рады Украины, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, комментируя совместную с Виктором Медведчуком поездку в Москву, заявил, что цену на газ возможно снизить до 3,8 гривен за 1 куб. метр.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционного блока".

"Я понимаю, чем обусловлен сегодня выбор граждан. Сейчас большинство украинских семей живут очень бедно, не имеют работы, не могут оплачивать коммунальные счета. Многие опасаются, что в случае прихода к власти очередных популистов или "топ-менеджеров по найму" ситуация только ухудшится. Люди делают выбор в пользу ответственной власти, ждут в правительстве команду опытных отечественных специалистов, которая сможет быстро и профессионально исправить ситуацию", - сказал оппозиционный политик.

По словам Бойко, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть такая команда и четкое видение первых 100 дней работы Кабинета Министров Украины.

"Прежде всего, в фокусе внимания – ситуация в топливно-энергетическом секторе и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы поставили перед собой задачу обеспечить снижение тарифов на газ для населения. Это сделать вполне реально. Несколько дней назад мы вместе с Виктором Медведчуком (глава Политсовета партии) в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Это уже вторые наши переговоры. Достичь соглашения о снижении цены на газ для Украины и гарантировать продление Соглашения о транзите еще на 10 лет – вполне возможно. И после нашей победы на парламентских выборах, мы это сделаем", - заверил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Прямые поставки российского газа позволят снизить его цену более чем на 25% и выйти на тариф для отечественного потребителя порядка 3 800 гривен за 1 тыс. куб. м.

"Гарантии транзита газа по нашей территории – это и платежи в бюджет, и рабочие места. А экономически обоснованная цена газа, а не как сегодня, – это и конкурентная продукция отечественных заводов, и стоимость хлеба, сахара, да всех товаров, которыми ежедневно пользуются люди", - отметил Юрий Бойко.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 мая по 7 июня, большинство респондентов – почти 13% – хотели бы видеть основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко премьер-министром Украины. На 2-м месте председатель "Батьківщины" Юлия Тимошенко – 11,3%, на 3-м – председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко, его кандидатуру готовы поддержать 8,1% опрошенных.

Кроме того, "Оппозиционная платформа - За жизнь" является лидером электоральных симпатий среди политических сил, занимая второе место. За нее готовы отдать свои голоса почти 12% респондентов. На первом месте – "Слуга народа" — более 48% опрошенных.