подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 июня 2019, понедельник, 18:26 60
Верховная Рада и партии 2019-06-10T18:26:40+03:00
Українські Новини
Цену на газ можно снизить до 3,8 гривен, – Бойко о поездке в Москву

Цену на газ можно снизить до 3,8 гривен, – Бойко о поездке в Москву

Юрий Бойко. Фото: oppobloc.org.ua
Юрий Бойко. Фото: oppobloc.org.ua

Депутат Верховной Рады Украины, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, комментируя совместную с Виктором Медведчуком поездку в Москву, заявил, что цену на газ возможно снизить до 3,8 гривен за 1 куб. метр.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционного блока".

"Я понимаю, чем обусловлен сегодня выбор граждан. Сейчас большинство украинских семей живут  очень бедно, не имеют работы, не могут оплачивать коммунальные счета. Многие опасаются, что в случае прихода к власти очередных популистов или "топ-менеджеров по найму" ситуация только ухудшится. Люди делают выбор в пользу ответственной власти, ждут в правительстве команду опытных отечественных специалистов, которая сможет быстро и профессионально исправить ситуацию", - сказал оппозиционный политик.

По словам Бойко, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть такая  команда и четкое видение первых 100 дней работы Кабинета Министров Украины.

"Прежде всего, в фокусе внимания – ситуация в топливно-энергетическом секторе и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы поставили перед собой задачу обеспечить снижение тарифов на газ для населения. Это сделать вполне реально. Несколько дней назад мы вместе с Виктором Медведчуком (глава  Политсовета  партии) в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.  Это уже вторые наши переговоры.  Достичь соглашения о снижении цены на газ для Украины и гарантировать продление Соглашения о транзите еще на 10 лет – вполне возможно. И после нашей победы на парламентских  выборах, мы это сделаем", - заверил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Прямые поставки  российского газа позволят снизить его цену более чем на 25% и выйти на тариф для отечественного потребителя порядка 3 800 гривен за 1 тыс. куб. м.

"Гарантии транзита газа по нашей территории – это и платежи в бюджет, и рабочие места. А экономически обоснованная цена газа, а не как сегодня, – это и конкурентная продукция  отечественных  заводов, и стоимость хлеба, сахара, да всех товаров, которыми ежедневно пользуются люди", - отметил Юрий Бойко.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с  26 мая по 7 июня, большинство респондентов – почти 13% – хотели бы видеть основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко премьер-министром Украины. На 2-м месте председатель "Батьківщины" Юлия Тимошенко – 11,3%, на 3-м – председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко, его кандидатуру готовы поддержать 8,1% опрошенных.

Кроме того, "Оппозиционная платформа - За жизнь" является лидером электоральных симпатий среди политических сил, занимая второе место. За нее  готовы отдать свои голоса почти 12% респондентов. На первом месте – "Слуга народа" — более 48% опрошенных.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

Архив
Новости
Идея члена команды Зеленского разрешить ВCП наказывать адвокатов – невиданная антиправовая утопия, - адвокат Солодко 19:00
Стець заработал в 4 раза меньше госсекретаря министерства за май, получив только оклад 18:58 Документ
Перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив 18:50
Нардепы "Самопомощи" – среди лидеров добропорядочности по версии движения "Честно" 18:44
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами 16:24
больше новостей
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского 13:49 Документ
Журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка – "негром" 21:57
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok