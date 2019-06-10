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10 червня 2019, понеділок, 18:26 8
Верховна Рада і партії 2019-06-10T20:30:03+03:00
Українські Новини
Ціну на газ можна знизити до 3,8 гривень, – Бойко про поїздку до Москви

Ціну на газ можна знизити до 3,8 гривень, – Бойко про поїздку до Москви

Юрій Бойко. Фото: oppobloc.org.ua
Юрій Бойко. Фото: oppobloc.org.ua

Депутат Верховної Ради України, засновник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, коментуючи спільну з Віктором Медведчуком поїздку до Москви, заявив, що ціну на газ можливо знизити до 3,8 гривень за 1 куб. метр.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційного блоку".

"Я розумію, чим зумовлений сьогодні вибір громадян. Зараз більшість українських сімей живуть дуже бідно, не мають роботи, не можуть оплачувати комунальні рахунки. Багато хто побоюється, що в разі приходу до влади чергових популістів або "топ-менеджерів за наймом" ситуація лише погіршиться. Люди роблять вибір на користь відповідальної влади, чекають в уряді команду досвідчених вітчизняних фахівців, яка зможе швидко і професійно виправити ситуацію", – сказав опозиційний політик.

Зі слів Юрія Бойка, в "Опозиційної платформи - За життя" є така команда та чітке бачення перших 100 днів роботи Кабінету Міністрів України.

"Перш за все у фокусі уваги — ситуація у паливно-енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві. Ми поставили перед собою завдання забезпечити зниження тарифів на газ для населення. Це зробити цілком реально. Кілька днів тому ми разом з Віктором Медведчуком (голова Політради партії) у рамках економічного форуму в Санкт-Петербурзі провели зустріч з керівником "Газпрому" Олексієм Міллером. Це вже другі наші переговори. Дійти згоди про зниження ціни на газ для України і гарантувати продовження Угоди про транзит ще на 10 років – цілком можливо. І після нашої перемоги на парламентських виборах, ми це зробимо", – запевнив засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Прямі поставки російського газу дозволять знизити його ціну більш ніж на 25% і вийти на тариф для вітчизняного споживача на рівні 3 800 гривень за 1 тис. куб. м.

"Гарантії транзиту газу по нашій території — це і платежі в бюджет, і робочі місця. А економічно обґрунтована ціна газу, а не як сьогодні, – це і конкурентна продукція вітчизняних заводів, і вартість хліба, цукру, та всіх товарів, якими щодня користуються люди", - зазначив Юрій Бойко.

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 26 травня по 7 червня, більшість респондентів - майже 13% – хотіли б бачити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка прем'єр-міністром України. На другому місці лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 11,3%, на третьому – лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко, його кандидатуру готові підтримати 8,1% опитаних.

Крім того, "Опозиційна платформа - За життя" є лідером електоральних симпатій серед політичних сил, займаючи друге місце. За неї готові віддати свої голоси майже 12% респондентів. На першому місці - "Слуга народу" – понад 48% опитаних.

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