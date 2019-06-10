"Нацкорпус" заступился за харьковских предпринимателей и объявил войну олигархам и коррумпированным чиновникам

8 июня в Харькове произошла массовая потасовка между собственниками торговых мест, "Национальным корпусом", полицией и администрацией торгового центра "Барабашово". По словам участников инцидента, причиной конфликта стало поведение владельца ТЦ – украинского олигарха Александра Фельдмана, который установил для предпринимателей необоснованные "тарифы" за использование торговых мест, а также занимался откровенным вымогательством.

Об этом заявил активист "Нацкорпуса" на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что столкновение произошло во время проведения на территории ТЦ ремонта торговых точек, пострадавших в ходе так называемых рейдов подопечных Фельдмана. В восстановлении торговых мест принимали участие в том числе и представители "Нацкорпуса".

По словам очевидцев событий, в момент потасовки на рынке находился отряд полиции из 32 человек, которым заранее сообщили о назревающем конфликте. Но полученную информацию полицейские отказались воспринимать всерьез, а в течение получаса и вовсе уехали с рынка.

Вскоре после того, как уехала полиция, на территории ТЦ появились вооруженные люди – титушки, среди которых оказались и ветераны АТО. К ним присоединились другие люди. Целью этой "акции" был захват и передел торговых точек в ТЦ.

Сообщается, что в начале конфликта произошла словесная перепалка, а затем предприниматели вызвали своего юриста. До его приезда в одном из магазинов титушки уже срезали болгаркой замки и активно искали документы о праве собственности.

Попытки адвоката и настоящих владельцев магазинов противостоять незаконным действиям привели к тому, что вооруженные титушки применили против предпринимателей слезоточивый газ, а в отношении юриста – физическую силу. В итоге в конфликт пришлось вмешаться "Нацкорпусу", представители которого сумели отогнать титушек.

https://www.youtube.com/watch?v=tClGujVl0gc" frameborder="0" allowfullscreen>

После этого к ТЦ "Барабашово" съехалось все высшее руководство полиции Харькова во главе с генералом Харьковской областной полиции. В то же время предприниматели отправились в Московское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, чтобы дать показания.

Отметим, что противостояние между администрацией ТЦ "Барабашово" и владельцами магазинов длится около года. Весной 2018 года бизнесмены заявили, что их пытаются незаконно "выселить" из ТЦ. В частности, начальник одной из площадок Павел Догомаш заявил, что с 31 декабря 2018 года у всех предпринимателей закончится "контракт", а за продление договора аренды необходимо будет заплатить "взнос" в размере 100–200 долларов за 1 кв. м. При этом не учитывалось, что объекты были построены за личные средства предпринимателей: это подтверждено документально.

Не менее подозрительным оказалось заявление руководства центра о том, что новые договоры будут заключаться не напрямую, а через так называемые фирмы-прокладки. Совместно предприниматели решили не участвовать в явно незаконной схеме и противостоять захватчикам.

Сообщается, что харьковская ячейка "Нацкорпуса" изначально поддерживала предпринимателей из "Барабашово", которые неоднократно жаловались на бесчинства со стороны администрации торгового комплекса. Совместными усилиями были объединены все предприниматели ТЦ, привлечены профессиональные юристы, создано общественное движение "Производители и предприниматели Слобожанщины" и другие объединения.

По словам одного из предпринимателей, после того как он отказался "продлевать контракт", ему начали угрожать. Мол, если не "принесет двушку" (2100 долларов), он может потерять "бизнес и здоровье". Оказалось, администрация рынка не была голословной. Вскоре продавцов и владельцев магазинов начали избивать, а товар выбрасывать на улицу и уничтожать. Освободившиеся от неугодных владельцев торговые места быстро обретали новых хозяев.

В начале апреля этого года состоялось первое силовое противостояние между владельцами магазинов и титушками, переодетыми в военную форму. Куратором "мероприятия" был некий Лисовенко – бывший сотрудник СБУ. Аргументируя работу своих "вояк", он заявил, что на территории рынка проводились "экстренные антитеррористические учения". Правда, во время таких "учений" часто вспыхивали драки между противоборствующими сторонами.

К разрешению проблемы предприниматели активно пытались привлечь представителей городской власти. В частности, обращались за поддержкой в горсовет и к мэру города – Кернесу Геннадию Адольфовичу, который подтвердил сомнения относительно фиктивности фирм и целесообразности заключения новых контрактов. Впрочем, содействие мэра Харькова тоже оказалось фиктивным. Вскоре он перестал вмешиваться в ситуацию и оставил предпринимателей решать вопрос самостоятельно.

29 мая по приказу руководства на территорию центра прибыло очередное милитари-объединение, у представителей которого было оружие, резиновые дубинки, баллончики со слезоточивым газом и ножи. Попытки предпринимателей договориться, заблокировать продвижение военных и защититься своими силами оказались безрезультатными. Тогда поддержать пострадавших в очередной раз вызвались активисты "Нацкорпуса". Совместными силами попытку рейдерского захвата удалось отразить.

Отметим, что, по словам представителей "Нацкорпуса", нынешняя ситуация в Харькове – это сигнал к будущей полномасштабной войне предпринимателей и патриотов против олигархата и коррумпированных чиновников, которые годами грабили страну и установили свои рабовладельческие правила.