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10 июня 2019, понедельник, 14:28 603
Бизнес 2019-06-10T15:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрлендфарминг" Бахматюка построил автобусные остановки в крупнейшем по территории районе Украины - Овручском

"Укрлендфарминг" Бахматюка построил автобусные остановки в крупнейшем по территории районе Украины - Овручском

Новая автобусная остановка. Фото: ulf.com.ua
Новая автобусная остановка. Фото: ulf.com.ua

Предприятие "ПП "Полесье", входящее в Группу компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, оборудовало 6 новых автобусных остановок на протяжении отрезка трассы областного значения и дороги, объединяющей 4 села: Новые Веледники, Старые Веледники, Красиловку и Прибытки Нововелидницкого сельского совета (Житомирская область). Овручский - это самый большой по территории район Украины. "Укрлендфарминг" профинансировал проект почти на 90 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрлендфарминга".

Автобусные остановки строились в селах в основном еще во времена Советского Союза и нуждались в срочном обновлении. Средства на такие нужды выделяются из местных бюджетов неохотно, поэтому сельские головы обратились к "ВП "Полесье" группы "Укрлендфарминг", которая является социально ответственной компанией.

"Нам важно создавать комфортные условия жизни и работы в селах, чтобы люди оставались здесь жить и работать. Автобусные остановки - это не только "лицо" сел, которые еще и расположены на трассе областного значения, это и места ожидания транспорта, который везет жителей или на работу, проведать родственников, - поделился соображениями Петр Романуха, председатель Нововеледницкого сельского совета. - Оборудование 6 современных и комфортных остановок оплатил "Укрлендфарминг", а в общих планах - ремонт дорог и другие инфраструктурные проекты". Остановки расположены в селах, где проживают около 3 тыс. жителей.

"Если раньше вопросам обустройства занималась государственные структуры - райавтодоры - то теперь инициативу проявляем мы - местные предприятия. Протяженность села Красиловки - 3 км. Исторически это село имело одну остановку в начале села, другую - в конце. Людям надо было идти достаточно большое расстояние, чтобы добраться до нее. А теперь мы построили на этом отрезке для удобства пассажиров несколько остановок. В некоторых селах их вообще не было, - отметил директор "ПП "Полесье" Владимир Левковский.

Забота о благоустройстве тех населенных пунктов, где работают предприятия "Укрлендфарминг", одного из лидеров среди украинских аграрных холдингов - это стратегический вопрос каждого руководителя 11 кластеров компании. Улучшение жизни сельских общин предприятиями группы компаний "Укрлендфарминг" происходит за счет помощи со строительством, восстановлением объектов инфраструктуры, ремонтом дорог, домов, больниц, школ и других социально важных для жизни современного села общественных учреждений.

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