В селе Межгирщина местные жители устроили "рыбалку" в глубоких ямах прямо посреди дороги. Об этом сообщает Мukachevo.net.\r\nЭту акцию с рыбалкой провели местные жители, чтобы показать проблему дорог, покрытых глубокими ямами.\r\nЛюди посреди дороги прямо перед ямой высадили дерево, поставили два стула и взяли спиннинги, сделав вид, что ловят рыбу. На видео местные жители комментируют, что не перекрывают дорогу, но хотят привлечь внимание к этой проблеме.\r\n"Нужно показать этот позор, столько туристов приезжает и смотрит на это", - комментирует автор видео.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=kQbrVlHOqaU" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, еще зимой водители массово выкладывали в соцсетях ямы на дорогах и передают приветы Гройсману с Омеляном.\r\nА также рекламу Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте.\r\nРанее на одной из киевских улиц отметили "день рождения" ямы.