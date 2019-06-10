Видео дня: На Закарпатье в ямах посреди дороги устроили настоящую рыбалку

В селе Межгирщина местные жители устроили "рыбалку" в глубоких ямах прямо посреди дороги. Об этом сообщает Мukachevo.net.

Эту акцию с рыбалкой провели местные жители, чтобы показать проблему дорог, покрытых глубокими ямами.

Люди посреди дороги прямо перед ямой высадили дерево, поставили два стула и взяли спиннинги, сделав вид, что ловят рыбу. На видео местные жители комментируют, что не перекрывают дорогу, но хотят привлечь внимание к этой проблеме.

"Нужно показать этот позор, столько туристов приезжает и смотрит на это", - комментирует автор видео.

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Как сообщали Українські Новини, еще зимой водители массово выкладывали в соцсетях ямы на дорогах и передают приветы Гройсману с Омеляном.

А также рекламу Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте.

Ранее на одной из киевских улиц отметили "день рождения" ямы.