Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского

В первую двадцатку избирательного списка партии Зеленского "Слуга народа" вошли сразу двое представителей структуры, соучредителем которой является одиозный нардеп Антон Геращенко.

Так, под №11 в списке кандидатов в депутаты значится член Зе-команды, юрист и экономист Сергей Бабак. Во время выборов он отвечал в команде за образовательную программу.

В биографии Бабака местом работы значится - эксперт "Украинского института будущего" (UIF), соучредителем которого является одиозный Антон Геращенко.

А под №19 в списке Денис Монастырский - активный член Зе-команды, курирующий реформу правоохранительных органов. При этом, Монастырский не только работал экспертом UIF, но и напрямую значился помощником на общественных началах нардепа Антона Геращенко.

Сегодня фамилия Монастырского уже удалена со страницы Геращенко на официальном сайте ВР. Но осталась на зеркале страницы Геращенко на сайте гражданской сети Опора.

Сам же Денис Монастырский в интервью "Українськи Новинам" ранее утверждал, что Антон Геращенко является соучредителем UIF, как и одиозный политтехнолог Порошенко Тарас Березовец, а также Алексей Скрыпник и Юрий Романенко.

По данным издания Страна.ua, идущая под №5 в списке Зе Галина Янченко также является женой директора UIF Виктора Андрусива.

Также Страна связала с Геращенко и Аваковым №12 списка Владислава Криклия, который руководит Главным сервисным центром МВД, а до этого был советником министра.

Нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, который длительное время представлялся советником министра МВД Арсена Авакова, наиболее известен причастностью к одиозному сайту "Миротворец", на закрытии которого настаивают влиятельные международные и журналистские организации.