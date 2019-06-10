подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 июня 2019, понедельник, 13:49 797 Документ
Выборы 2019-06-10T13:54:09+03:00
Українські Новини
Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского

Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского

В первую двадцатку избирательного списка партии Зеленского "Слуга народа" вошли сразу двое представителей структуры, соучредителем которой является одиозный нардеп Антон Геращенко.

Так, под №11 в списке кандидатов в депутаты значится член Зе-команды, юрист и экономист Сергей Бабак. Во время выборов он отвечал в команде за образовательную программу.

В биографии Бабака местом работы значится - эксперт "Украинского института будущего" (UIF), соучредителем которого является одиозный Антон Геращенко.

А под №19 в списке Денис Монастырский - активный член Зе-команды, курирующий реформу правоохранительных органов. При этом, Монастырский не только работал экспертом UIF, но и напрямую значился помощником на общественных началах нардепа Антона Геращенко.

Сегодня фамилия Монастырского уже удалена со страницы Геращенко на официальном сайте ВР. Но осталась на зеркале страницы Геращенко на сайте гражданской сети Опора. 

Сам же Денис Монастырский в интервью "Українськи Новинам" ранее утверждал, что Антон Геращенко является соучредителем UIF, как и одиозный политтехнолог Порошенко Тарас Березовец, а также Алексей Скрыпник и Юрий Романенко.

По данным издания Страна.ua, идущая под №5 в списке Зе Галина Янченко также является женой директора UIF Виктора Андрусива.

Также Страна связала с Геращенко и Аваковым №12 списка Владислава Криклия, который руководит Главным сервисным центром МВД, а до этого был советником министра.

Нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, который длительное время представлялся советником министра МВД Арсена Авакова, наиболее известен причастностью к одиозному сайту "Миротворец", на закрытии которого настаивают влиятельные международные и журналистские организации.

Больше новостей о: Антон Геращенко выборы в Верховную Раду Аваков Арсен Зеленский Владимир

Архив
Новости
Зеленский хочет назначить Апаршина руководителем оборонного департамента Администрации, - Гриценко 15:30
В программе "Слуги народа" нет ни слова о русском языке, зато есть "народное вето" и "электронная маркировка деревьев" 15:07
В 2019 откроются 340 финансируемых за счет Фонда регионального развития проектов 15:05
Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева возглавили "Гражданскую позицию" на выборах 15:04
Гриценко презентовал список партии "Гражданская позиция" для выборов в Раде 14:48
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами 16:24
больше новостей
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка – "негром" 21:57
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского 13:49 Документ
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok