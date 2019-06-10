Міністр Петренко заробив у травні 40 тисяч гривень, а отримав - 32 000

Заробітна плата міністра юстиції Павла Петренка, який раніше отримав майже два мільйони гривень відсотків від вкладу в банку, за травень склала 40 тис. гривень, його заступників - від 27,4 тис. до 36,3 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.\r\nСума коштів, нарахована Петренко в травні, склала 39 927 гривень.\r\nМатеріальна допомога міністру не виплачувалася.\r\nПісля утримання податків і зборів він отримав 32 142 гривні.\r\nЗарплата першого заступника міністра Олени Сукмановой склала 36,3 тис. гривень, заступників Світлани Глущенко - 34,1 тис. гривень, Івана Ліщини - 34,1 тис. гривень, Сергія Пєтухова - 27,4 тис. гривень, Іванни Смачило - 35,2 тис. гривень, Дениса Чернишова - 27,8 тис. гривень, Ірини Садовської - 31,9 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Петренко отримав майже 48 тис. гривень зарплати за грудень.\r\nНа початку листопада НАБУ відкрило справу про можливі зловживання владою Яценюком та Петренко.