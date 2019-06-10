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10 июня 2019, понедельник, 11:48 132
Происшествия 2019-06-10T11:49:11+03:00
Українські Новини
18 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове

18 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове

18 человек госпитализированы 9 -10 июня из-за отравления на свадьбе в ресторане "Червона рута" во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота.

На свадьбе, которая состоялась 8 июня, было около 100 человек.

По состоянию на 09:00 10 июня за помощью обратилось 20 человек, из них 1 ребенок, 2009 года рождения.

Госпитализированы в областную инфекционную больницу 18 человек, в том числе 1 ребенок.

Состояние пациентов средней тяжести.

Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в соответствии с клиническими протоколами МОЗ Украины.

Как сообщали Українські Новини, 6 человек госпитализированы по состоянию на 09:00 8 августа из-за отравления в ресторане "Степ-Леон" в городе Стрый (Львовская область).

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