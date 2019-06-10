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  • Американская TerraMax рассматривает возможность запуска производства биопрепаратов по защите растений в Украине в 2020
10 июня 2019, понедельник, 10:26 431
Политика 2019-06-10T10:28:09+03:00
Українські Новини
Американская TerraMax рассматривает возможность запуска производства биопрепаратов по защите растений в Украин

Американская TerraMax рассматривает возможность запуска производства биопрепаратов по защите растений в Украине в 2020

Производитель средств защиты растений (СЗР) компания TerraMax (США) рассматривает возможность запуска производства биопрепаратов по защите растений в Украине в 2020 году.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор представительства "Террамакс Украина" (Киев) Юрий Гоголь, передают Українськi Новини.

"Если мы договоримся, найдем общую формулу производства и продажи в Украине... то в следующем году можем начать", - сказал он.

В свою очередь управляющий директор по производству и технологиям TerraMax Том Пропер подтвердил обсуждение данной идеи, но, по его словам, единого готового решения еще нет.

По словам Гоголя, к планам о производстве удобрений на территории Украины компания пришла еще в начале 2019 года, поскольку аграрии заинтересованы в своевременной доставке свежего продукта, что является затруднительным при перевозке из США.

"Это связано с тем, что Америка далеко и доставка проходит очень долго, мы не можем заранее это завести... Корабль идет 2 месяца, поэтому мы всегда привозим (удобрения) впритык", - прокомментировал он.

Речь идет о производстве инокулянтов, в основе которых используются азоспирилы - природные микроорганизмы, которые способствуют росту растений и работают как фиксатор азота, то есть собирают азот из воздуха и почвы и доставляют его в корневую систему.

Отмечается, что данный инокулянт разрешается применять в органическом производстве.

На данный момент компания сертифицировала в Украине на 10 лет инокулянты для сои и пшеницы (по 2 препарата - жидкий и сухой), также ведутся лабораторные испытания по кукурузе.

По словам совладельца агропромышленной компании KSG Agro (Днепропетровская область) Сергея Касьянова, компания начала сотрудничать с TerraMax 2 года назад и первой поставила их инокулянты в Украину.

Компания "Террамакс Украина" была создана в сотрудничестве с TerraMax летом 2017 года.

TerraMax занимается производством СЗР около 20 лет и занимает 5% рынка США.

Как сообщали Українськi Новини, по итогам 2018 г. валовый доход агрохолдинга KSG Agro вырос на 7% и составил 24,8 млн. долл.

KSG Agro создана в 2001 году, входящие в нее предприятия расположены в Днепропетровской и Харьковской областях.

Компания развивает свиноводческое направление, занимается растениеводством, переработкой, производством муки и биотоплива.

Совладельцем агрохолдинга KSG Agro является Сергей Касьянов.
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