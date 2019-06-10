На футбольном матче Украина-Люксембург однозначно будет зрительский аншлаг, - Костюченко

"На сегодняшнем матче отборочного цикла к Евро-2020 во Львове однозначно будет аншлаг. Об этом свидетельствует как отсутствие билетов в кассах стадиона "Арена Львов", так и на сайте партнера УАФ, распространявшего зрительские пропуска на эту встречу он-лайн". Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко.

"Мы в Национальной ассоциации, да и сами игроки команды Андрея Шевченко, ни на минуту не сомневались, что львовский стадион будет заполнен до отказа так же, как и в предыдущей встрече нашей главной командой с сербами", - констатировал Вадим Костюченко.

Как сообщили в УАФ, накануне вечером в продажу поступила небольшая партия билетов, которые не были выкуплены по предварительным заявкам. Однако на протяжении нескольких часов и эти входные документы были распроданы. Вместимость "Арены Львов", возведенной к Евро-2012, составляет 34915 мест.

Вместе с тем в Национальной футбольной ассоциации с сожалением отметили, что на болельщицком ажиотаже пытались "нагреть руки" отдельные проходимцы.

"Должен отметить, что для продажи билетов на матчи через сеть Интернет, УАФ всегда определяет эксклюзивного партнера. Однако перед матчем со сборной Сербии во всемирной компьютерной паутине появилось несколько структур, которые пытались реализовать поддельные пропуска на игру. Мы предупреждали болельщиков не поддаваться на предложения мошенников. Однако вынужден заявить, что перед матчем 7 июня при входе на "Арену Львов" были случаи установления поддельных документов на матч", - резюмировал Вадим Костюченко.

По заявлению УАФ, в данный момент по факту реализации подобных фальшивок правоохранительные органы возбудили криминальные производства и проводят расследования.

Ну а тем львовянам и гостям Западной столицы, кто не сможет попасть на стадион во время матча Украина-Люксембург, в Украинской ассоциации футбола посоветовали разместиться сегодня вечером в уютной фан-зоне, расположенной рядом с парком им. Ивана Франко. Перед матчем на этой площадке будет выступать знаменитая группа "ВВ".

Напомним, что футбольный матч между национальными сборными Украины и Люксембурга начнется сегодня, 10 июня, в 21:45 на стадионе "Арена Львов".