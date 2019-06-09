Видео дня: "средневековые рыцари" эффектно сразились на мечах на фестивале в Одессе

В одесском парке Шевченко проходит VII фестиваль "Пороховая башня", в рамках программы которого рыцари сразились на мечах.\r\nСоответствующее видео опубликовало издание "Пушкинская" на YouTube-канале.\r\n\r\nМужчины, одетые в рыцарские доспехи, устроили эффектные бои на мечах в стиле средневековья. Во время сражения двое секундантов, одетых в черное, наблюдали за столкновением. Также на видео слышно голос комментатора.\r\nКроме рыцарских боев, в программе фестиваля был концерт, фаер-шоу и тематические фотозоны.\r\nРеконструкторы обустроили для всех желающих лучный тир, подготовили конкурсы и мастер-классы. На фестивале работает ярмарка средневековых сувениров и фуд-корт. \r\nКак сообщали Українські Новини, в Виннице обустроили военный казацкий лагерь и устроили битву рыцарей, появились яркие фото. \r\nТакже в Киеве рыцари пели в поддержку украинского кино. Ранее во Львове прошли рыцарские бои.