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09 июня 2019, воскресенье, 23:59 35
Жизнь 2019-06-10T00:16:20+03:00
Українські Новини
Видео дня: "средневековые рыцари" эффектно сразились на мечах на фестивале в Одессе

Видео дня: "средневековые рыцари" эффектно сразились на мечах на фестивале в Одессе

В одесском парке Шевченко проходит VII фестиваль "Пороховая башня", в рамках программы которого рыцари сразились на мечах.

Соответствующее видео опубликовало издание "Пушкинская" на YouTube-канале.

Мужчины, одетые в рыцарские доспехи, устроили эффектные бои на мечах в стиле средневековья. Во время сражения двое секундантов, одетых в черное, наблюдали за столкновением. Также на видео слышно голос комментатора.

Кроме рыцарских боев, в программе фестиваля был концерт, фаер-шоу и тематические фотозоны.

Реконструкторы обустроили для всех желающих лучный тир, подготовили конкурсы и мастер-классы. На фестивале работает ярмарка средневековых сувениров и фуд-корт. 

Как сообщали Українські Новини, в Виннице обустроили военный казацкий лагерь и устроили битву рыцарей, появились яркие фото. 

Также в Киеве рыцари пели в поддержку украинского кино. Ранее во Львове прошли рыцарские бои.

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