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09 червня 2019, неділя, 23:59 6
Життя 2019-06-10T00:30:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: "середньовічні лицарі" ефектно билися на мечах на фестивалі в Одесі

Відео дня: "середньовічні лицарі" ефектно билися на мечах на фестивалі в Одесі

В одеському парку Шевченка проходить VII фестиваль "Порохова вежа", у рамках якого лицарі билися на мечах.

Відповідне відео опублікувало видання "Пушкінська" на YouTube-каналі.

Чоловіки, одягнені в лицарські обладунки, влаштували ефектні бої на мечах у стилі середньовіччя. Під час битви двоє секундантів, одягнених у чорне, спостерігали за сутичкою. Також на відео чутно голос коментатора.

Крім лицарських боїв, у програмі фестивалю був концерт, фаєр-шоу та тематичні фотозони.

Реконструктори влаштували для всіх бажаючих лучний тир, підготували конкурси та майстер-класи. На фестивалі працює середньовічних ярмарок сувенірів і фуд-корт. 

Як повідомляли Українські Новини, у Вінниці облаштували військовий козацький табір і влаштували битву рицарів, з'явилися яскраві фото.

Також лицарі співали на підтримку українського кіно. Раніше у Львові пройшли лицарські бої.

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