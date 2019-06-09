Відео дня: "середньовічні лицарі" ефектно билися на мечах на фестивалі в Одесі

В одеському парку Шевченка проходить VII фестиваль "Порохова вежа", у рамках якого лицарі билися на мечах.\r\nВідповідне відео опублікувало видання "Пушкінська" на YouTube-каналі.\r\n\r\nЧоловіки, одягнені в лицарські обладунки, влаштували ефектні бої на мечах у стилі середньовіччя. Під час битви двоє секундантів, одягнених у чорне, спостерігали за сутичкою. Також на відео чутно голос коментатора.\r\nКрім лицарських боїв, у програмі фестивалю був концерт, фаєр-шоу та тематичні фотозони.\r\nРеконструктори влаштували для всіх бажаючих лучний тир, підготували конкурси та майстер-класи. На фестивалі працює середньовічних ярмарок сувенірів і фуд-корт. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Вінниці облаштували військовий козацький табір і влаштували битву рицарів, з'явилися яскраві фото. \r\nТакож лицарі співали на підтримку українського кіно. Раніше у Львові пройшли лицарські бої.