У вагітних жінок організм перебуває на межі можливостей, - дослідження

Дослідники заявляють, що визначили межу людської витривалості, проаналізувавши гонки майже 5000 кілометрів, Tour de France та інші спортивні події, повідомляє "BBC Україна".\r\nНа думку дослідників межа, - це споживання калорій, що у 2,5 раза перевищує рівень метаболізму організму у спокої, або 4 000 калорій на день для середньої людини.\r\nДослідження, проведене Університетом Дюка, також показало, що вагітні жінки є фахівцями з витривалості, оскільки живуть майже на межі того, з чим людина може впоратися.\r\nДослідження почалося з вивчення "Перегонів крізь США", в яких спортсмени пробігли близько 5 000 кілометрів від Каліфорнії до Вашингтону за 140 днів. Учасники змагання пробігали шість марафонських дистанцій на тиждень протягом декількох місяців, а вчені досліджували вплив таких навантажень на їхні тіла.\r\nРівень метаболізму у спокої - кількість калорій, які тіло спалює, коли розслабляється — записували до і під час перегонів. Також фіксували кількість калорій, які спалювались під час бігу.\r\nДослідження показало, що споживання енергії спочатку було високим, але в кінцевому підсумку вирівнялося на рівні у 2,5 раза більшому від кількості спалюваних калорій у стані спокою. Дослідження виявило закономірність між тривалістю спортивного заходу та витратами енергії - чим довша подія, тим складніше спалювати калорії.\r\nТаким чином, люди можуть вийти далеко за межі свого повсякденного рівня споживання калорій під час короткого навантаження і це не буде великою проблемою для організму, проте такий режим неможливий у довгостроковій перспективі.\r\nДослідження також показує, що, хоча марафон й може бути поза рівнем можливостей багатьох, це далеко не межа людської витривалості.\r\nПід час вагітності, рівень використання енергії жінками досягає максимуму у 2,2 раза від рівня метаболізму спокою.\r\n\r\nДослідники стверджують, що цифра у 2,5 може бути межею у першу чергу для людської травної системи, а не серця, легенів або м'язів.\r\nВони виявили, що тіло не може засвоювати, поглинати й обробляти достатню кількість калорій і поживних речовин, аби підтримувати вищий рівень використання енергії.\r\nОрганізм може використовувати свої власні ресурси спалюючи жир або м'язову масу, яку потім можна відновити - під час коротших екстремальних навантажень. Але коли мова йде про довготривалі навантаження - на межі людського виснаження - організм повинен збалансувати своє використання енергії, стверджують дослідники.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вчені з'ясували, що вагітність призводить до погіршення роботи мозку.\r\nТакож дослідники заявили, що глобальне потепління викличе вроджені вади серця у немовлят.\r\nТим часом американські вчені винайшли сережки-контрацептиви.