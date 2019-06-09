Поплавський очолив Аграрну партію і заявив, що він сам аграрій

Депутат Верховної Ради Михайло Поплавський (група "Воля народу") очолив список Аграрної партії на позачергових виборах депутатів парламенту, які відбудуться 21 липня.

Відповідний список було оприлюднено на з'їзді партії, передають Українські Новини.

"Політична рада партії провела своє засідання перед з'їздом, на якому одноголосно було погоджено президію політичної ради партії, виборчий список кандидатів у народні депутати", - сказав голова партії Юрій Крутько під час з'їзду.

Там він представив Поплавського, який очолив виборчий список.

У свою чергу Поплавський підкреслив, що сам є аграрієм і має в своєму розпорядженні 3 тис. га землі.

Другим номером у списку партії стала член політради Аграрної партії Лілія Бортіч, третім - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук, четвертим - голова Молодіжного крила Аграрної партії Ганна Мадей і п'ятим - політик Володимир Шушкевич.

Всього було представлено 255 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, в стінах університету Поплавський зробив фото з "найкращою першокурсницею" в прозорій сукні.

За 2018 Поплавський задекларував мільйони готівки і права на подачу окрошки, а в 2015 збільшив свої мільйони майже в 4 рази.

В 2018 найвищу зарплату в Раді за вересень отримав Поплавський.